快訊

【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值 蘇揆允向央行反應

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌（右）9日下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，合影時，公會理事長柯拔希（中）和蔡總統交換意見。 圖／中央社
總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌（右）9日下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，合影時，公會理事長柯拔希（中）和蔡總統交換意見。 圖／中央社

台灣機械工會同業公會下午舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希當面向蔡英文總統請命，他表示，匯率與關稅是台灣機械出口的兩大重要命脈，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值，以免影響台商回流或製造業又要外移。

蔡總統在致詞時並未當場回應柯拔希的說法，陪同出席的行政院長蘇貞昌在稍後的致詞時表示，中央銀行是獨立機關，長期以來匯率有計算的公式，他作為行政院長也不敢一句話斷下去，他不敢答應一定會怎麼。不過，經濟部長王美花是央行的理事，他會把大家的意見拿給央行總裁看，也會請王美花在央行相關會議上表達，詳細盤點和斟酌，看怎麼樣能更好。

柯拔希致詞時，首先感謝政府在疫情期間對防疫的努力，今天大家才可以平安齊聚一堂，他同時也感謝蔡總統，因為蔡總統對機械業的關注超超過歷任的總統。

不過，柯拔希表示，因為智慧機械暨智慧製造的加持，每年機械業的產值可以增加將近一千億元，2018年達到1.18兆元，但受到中美貿易戰及疫情連續衝擊影響，原訂於2025年的2兆產值的目標，可能要延後了，2019年台灣機械設備出口金額達到278億美金，較2018年減少7.6％，另外受到新冠肺炎疫情影響，今年1到6月機械出口123.8億美金，較去年同期又減少了9.6%。

柯拔希說，匯率和關稅是台灣機械出口的兩個重要命脈，台灣出口競爭力的隱憂，一是關稅的障礙，二是匯率的競爭。

在關稅部分，柯拔希表示，台灣機械產值約有70％出口到全世界各地，每個國家為了保護自己機械業發展，都訂定比較嚴苛的關稅，平均起來有將近10%，因為台灣特殊的國際地位關係，我們跟各國洽簽FTA（自由貿易協定）涵蓋率只有將近10%，反觀台灣的競爭對手韓國，目前FTA的涵蓋率有將近70%，所以台灣在出口的關稅上顯然居於劣勢，希望政府能夠跟各國趕快洽簽FTA。

柯拔希說，在匯率的部分，這是他每次碰到總統都要提的，但是這不是他要提，而是所有廠商拜託他一定要提的，新台幣對美元的維持強勢升值的態勢，對於台灣經濟是非常不利的，綜觀各國的匯率，今年年初到今天，新台幣已經累計升值了1.7%，在疫情這麼嚴重的情形下，台灣還升值了1.7%，看看韓國，貶值了4.6%，人民幣貶值了1.6%，如果長一點來看，從2017年到今天，台幣累計升值了9%，韓元貶值了0.5%，人民幣貶值了1.5%，台灣廠商在國際競爭力因為匯率的影響，又差了10%，關稅10%，匯率也是10%，加起來20%，台灣廠商再努力，都是很辛苦的。

柯拔希說，因此，他要再次呼籲政府應該啟動防禦性的貶值，希望央行能夠盯緊亞洲一籃子貨幣，尤其是台灣的競爭對手，跟隨升貶值幅度就可以，助出口廠商一臂之力，因為客戶一旦流失，再也回不來，若持續升值，擔心目前台商回流或我們的製造業，又要外移了。

不過，柯拔希也表示，1980年以後，全球製造業的基地大遷徙，由全世界各地轉移到中國大陸，成為世界工廠，2018年美中貿易大戰，由於關稅及風險控管的因素，致使生產基地由中國轉移到世界各地設廠，又因為疫情的關係，更加確定加速第二生產基地的趨勢，第二生產基地的設置，其實是增加機器設備的購買，第二次製造業的大遷徙，其實是給製造業千載難逢的好機會，業者應該好好把握。

王美花 蘇貞昌

延伸閱讀

蔡總統出席機械工業公會大會 遇民眾高喊「救救樂生」

相關新聞

婦聯會第一戰勝！未轉型政黨遭廢止 法院判暫停執行

「中華民國婦女聯合會」未於期限內轉型為政黨，日前遭內政部廢止立案。婦聯會向法院聲請停止執行，一審權衡公私益後，認為應以婦...

支持廢考試院 考委陳慈陽：考試院是人事行政一部分

朝野對廢除考試院與監察院有共識，但民進黨政府仍提名下屆考試委員送立院行使同意權。獲提名連任的考委陳慈陽今在立院表示，考試...

向工具機國家隊致謝 蔡總統允政府會用行動力挺

蔡英文總統下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，她說，即使業者很努力，技術持續進步，但因疫情關係，外銷訂單還是有所流...

機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值 蘇揆允向央行反應

台灣機械工會同業公會下午舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希當面向蔡英文總統請命，他表示，匯率與關稅是台灣機械出口的兩...

日媒：台設索馬利蘭代表處 牽制中國稱霸非洲

台灣與東非索馬利蘭將互設代表處，日媒認為台灣此舉可能是想牽制中國「稱霸非洲」的動作，並多少在非洲提高影響力

中醫改台醫？ 醫界：不如改稱國醫

「與其改成台醫，不如改成國醫，讓國家更重視中醫！」中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚9日在記者會上表示，中醫是中華傳統經過千年以來，不斷實證的醫學，雖然改名不是主要問題，但如果要改還不如改成國醫...

大法官呂太郎前往蔡英文總統官邸 民間司改會：不贊同

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨下午在立法院大門口前舉辦「回應蔡英文總統-否定別人看法的價值？是誰？」記者會。聯盟認為，...

遭多個環團反對出任考委 周蓮香：溝通過程中有誤會

多個環保團體反對有「鯨豚媽媽」稱號的台大教授周蓮香出任考試委員，周蓮香今天表示，她在國光石化的案子中是球員角色，不是裁判...

蔡總統、蘇貞昌出席機械工會會員大會 遇樂生人士抗議

蔡英文總統與行政院長蘇貞昌下午出席台灣機械工業同業公會會員代表大會，在蔡總統致詞結束後，站在媒體採訪位置的一位年輕女性，...

洪秀柱：民進黨正推向納粹之路

國民黨前主席洪秀柱主持的「護憲保台論壇」邁入第十集，洪本次以遣返東南衛視台的駐台記者為引，邀請資深評論員黃智賢，探討台灣...

辭去台南副市長職務去幫賴清德？王時思：想太多了

台南市副市長王時思預計15日辭去職務，返回台北原住所休息，消息一傳出，外界揣測王過去被視為賴清德擔任台南市長期間的得力助...

港國安法牽涉台 政院：討論是否提醒或規範公務員赴港

港版國安法施行細則公布，部分牽涉台灣。行政院發言人丁怡銘今在行政院會後記者會表示，政府將討論是否進一步提醒或規範公務員赴...

熱門新聞

柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

沈榮津強調沒施壓唐榮案 孫大千：鬼月還沒到就鬼扯

退出才知政黨奧援的好 黨內人士：林昶佐有意重返時力

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

獨／時力人頭黨員風波 幕後藏鏡人直指林昶佐

美國新冠確診超過300萬人 川普堅持秋天復學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。