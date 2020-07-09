機械業者呼籲政府啟動防禦性貶值 蘇揆允向央行反應

台灣機械工會同業公會下午舉行會員代表大會，機械公會理事長柯拔希當面向蔡英文總統請命，他表示，匯率與關稅是台灣機械出口的兩大重要命脈，呼籲政府加快與各國洽簽FTA，並啟動防禦性貶值，以免影響台商回流或製造業又要外移。

蔡總統在致詞時並未當場回應柯拔希的說法，陪同出席的行政院長蘇貞昌在稍後的致詞時表示，中央銀行是獨立機關，長期以來匯率有計算的公式，他作為行政院長也不敢一句話斷下去，他不敢答應一定會怎麼。不過，經濟部長王美花是央行的理事，他會把大家的意見拿給央行總裁看，也會請王美花在央行相關會議上表達，詳細盤點和斟酌，看怎麼樣能更好。

柯拔希致詞時，首先感謝政府在疫情期間對防疫的努力，今天大家才可以平安齊聚一堂，他同時也感謝蔡總統，因為蔡總統對機械業的關注超超過歷任的總統。

不過，柯拔希表示，因為智慧機械暨智慧製造的加持，每年機械業的產值可以增加將近一千億元，2018年達到1.18兆元，但受到中美貿易戰及疫情連續衝擊影響，原訂於2025年的2兆產值的目標，可能要延後了，2019年台灣機械設備出口金額達到278億美金，較2018年減少7.6％，另外受到新冠肺炎疫情影響，今年1到6月機械出口123.8億美金，較去年同期又減少了9.6%。

柯拔希說，匯率和關稅是台灣機械出口的兩個重要命脈，台灣出口競爭力的隱憂，一是關稅的障礙，二是匯率的競爭。

在關稅部分，柯拔希表示，台灣機械產值約有70％出口到全世界各地，每個國家為了保護自己機械業發展，都訂定比較嚴苛的關稅，平均起來有將近10%，因為台灣特殊的國際地位關係，我們跟各國洽簽FTA（自由貿易協定）涵蓋率只有將近10%，反觀台灣的競爭對手韓國，目前FTA的涵蓋率有將近70%，所以台灣在出口的關稅上顯然居於劣勢，希望政府能夠跟各國趕快洽簽FTA。

柯拔希說，在匯率的部分，這是他每次碰到總統都要提的，但是這不是他要提，而是所有廠商拜託他一定要提的，新台幣對美元的維持強勢升值的態勢，對於台灣經濟是非常不利的，綜觀各國的匯率，今年年初到今天，新台幣已經累計升值了1.7%，在疫情這麼嚴重的情形下，台灣還升值了1.7%，看看韓國，貶值了4.6%，人民幣貶值了1.6%，如果長一點來看，從2017年到今天，台幣累計升值了9%，韓元貶值了0.5%，人民幣貶值了1.5%，台灣廠商在國際競爭力因為匯率的影響，又差了10%，關稅10%，匯率也是10%，加起來20%，台灣廠商再努力，都是很辛苦的。

柯拔希說，因此，他要再次呼籲政府應該啟動防禦性的貶值，希望央行能夠盯緊亞洲一籃子貨幣，尤其是台灣的競爭對手，跟隨升貶值幅度就可以，助出口廠商一臂之力，因為客戶一旦流失，再也回不來，若持續升值，擔心目前台商回流或我們的製造業，又要外移了。

不過，柯拔希也表示，1980年以後，全球製造業的基地大遷徙，由全世界各地轉移到中國大陸，成為世界工廠，2018年美中貿易大戰，由於關稅及風險控管的因素，致使生產基地由中國轉移到世界各地設廠，又因為疫情的關係，更加確定加速第二生產基地的趨勢，第二生產基地的設置，其實是增加機器設備的購買，第二次製造業的大遷徙，其實是給製造業千載難逢的好機會，業者應該好好把握。