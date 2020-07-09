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中醫改台醫？ 醫界：不如改稱國醫

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中醫師公會記者會上，醫界認為，中醫可在長照、急診等方面有很大潛能，希望政府協助推動中醫發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
中醫師公會記者會上，醫界認為，中醫可在長照、急診等方面有很大潛能，希望政府協助推動中醫發展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「與其改成台醫，不如改成國醫，讓國家更重視中醫！」中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚9日在記者會上表示，中醫是中華傳統經過千年以來，不斷實證的醫學，雖然改名不是主要問題，但如果要改還不如改成國醫。現場也有多位中醫分享中西醫會診、推拿與治療消化系統，中醫甚至可以看急診。

醫界促政府重視中醫

針對近日的「台醫」問題，柯富揚笑說，中醫是綿延千年留傳下來的中華傳統醫學，中醫師公會雖然沒有那麼在意改名的事，但是如果要改的話，他希望改成「國醫」。他說，中醫現在可以與西醫一同會診、縮短療程，還可以因應高齡化社會，進入社區教導民眾養生法、八段錦等，希望國家可以更重視中醫。

彰化基督教醫院中醫部主任黃頌儼表示，只要是腦血管、脊髓、 腫瘤4大病徵都可以申請中西醫會診，主要可以改善化療後遺症的不適，如果顱腦損傷導致肌力減弱，住院過程搭配中醫會診，也可有效恢復肌力。宜蘭縣中醫公會名譽理事長劉德才分享說，透過熱敷、中藥薰蒸與推拿，讓原本因為糖尿病造成下肢潰瘍，可能要截肢的病友，經過4個月的療程後，肌肉再生無須截肢。

中醫新應用

「消化系統處理好，連難孕都有可能再生！」台中市中醫師公會理事長曹榮穎表示，消化道是吸收與代謝的根本，如果調理好，很多背後的疾病也有可能一併解決，有病友透過中藥緩解腸胃症狀後，精子活動力增加，還讓妻子順利懷孕；中國醫藥大學中醫學院院長孫茂峰說，很多急診病友可能只是暈眩，但是打點滴後情況短時間仍難以改善，將中醫加入急診，可透過針灸等方式，快速改善患者暈眩狀態。

「四物飲不能亂喝！」台灣中醫品質醫學會理事長張景堯提醒，市面上許多標示著「四物飲」的「食品」，其實都是中藥的萃取物，但現行法規仍將其歸類為食品，如果長期或大量服用，容易影響體質，他建議民眾要調整體質的話，可以找中醫看診、喝「四物湯」，也呼籲食藥署要求四物飲的業者需要標示成分的百分比，讓民眾可以評估對身體影響的程度。

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