支持廢考試院 考委陳慈陽：考試院是人事行政一部分

朝野對廢除考試院與監察院有共識，但民進黨政府仍提名下屆考試委員送立院行使同意權。獲提名連任的考委陳慈陽今在立院表示，考試院與行政院一體，職權重疊，都是人事行政的一部份，但在修憲未完成前，考試院整個運作要繼續維持。

陳慈陽在答覆國民黨立委林思銘質詢時表示，整個憲政體制扭曲，不只考試院與監察院兩院，其他院的部分也應該整體考量，否則就像過去七次修憲一樣，仍造成今天憲政體制的不完整。

陳慈陽說，考試院與行政院一體，職權重疊，都是人事行政的一部份，只有考試典試與保障試卷審立必須保障獨立性。

只不過支持廢考試院，卻接受考委提名，其中是否有矛盾？陳慈陽解釋，蔡英文總統提名的意思是在修憲未完成前，考試院整個運作要繼續維持；並不是說沒有考試院，人事行政、考選與保障的工作就不需要做。

陳慈陽說，他不喜歡用末代形容這屆考試委員提名，人在任何職務上不管是一天或一年都應充分盡力完成在這職位上的職務。