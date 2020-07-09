遭多個環團反對出任考委 周蓮香：溝通過程中有誤會

多個環保團體反對有「鯨豚媽媽」稱號的台大教授周蓮香出任考試委員，周蓮香今天表示，她在國光石化的案子中是球員角色，不是裁判，那些團體對她的反對超過十年，她認為是在環評案中的溝通過程中造成很多誤會。

立法院全院審查會今天下午進行考試委員被提名人陳慈陽、周蓮香、何怡澄、姚立德、Iwan Nawi的審查。

國民黨立委李德維質詢時，詢問周蓮香，這次有幾個環保團體發聲表示反對她擔任考試委員，周蓮香說，那些團體自從國光石化案後，對她的反對超過十年，她認為是案子溝通過程中造成很多誤會。

周蓮香說，還有其他的鯨豚團體並沒有和那些反對她的團體站在同一立場，她也說，她在國光石化案中是球員，不是裁判，她今天也有帶原始報告到立院，她說報告結論第一句就是她的團隊不建議見國光石化，但若政府要建，她站在科學家立場，要提供最好的減輕措施，如何協助鯨豚減緩衝擊，怎麼幫鯨豚爭取更多福利和保育措施也是重要的一環。

周蓮香在口頭報告中指出，她過去在台灣近30年的鯨豚研究與保育工作中，主要進展包括白海豚的保育和工業開發的爭戰，白海豚的保育和工業開發的爭戰，只是眾多保育與開發政策的一例，和國際發展趨勢一樣，國內的政策推動及保育工作也在學習如何取得雙贏、平衡，如何朝永續發展經營互結夥伴關係。