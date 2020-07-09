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洪秀柱：民進黨正推向納粹之路

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱主持的「護憲保台論壇」邁入第十集。圖／洪秀柱辦公室提供
國民黨前主席洪秀柱主持的「護憲保台論壇」邁入第十集。圖／洪秀柱辦公室提供

國民黨前主席洪秀柱主持的「護憲保台論壇」邁入第十集，洪本次以遣返東南衛視台的駐台記者為引，邀請資深評論員黃智賢，探討台灣是否有真正的新聞自由，及當前政壇價值標準混亂的一角。

黃智賢表示，遣返東南衛視台記者事件，表面上看起來言之成理，事實上是蠻橫無理的打壓言論自由，更痛批政府沒人性，限期記者48小時離境。台灣向來對境外媒體與大陸記者，有著雙重標準。

洪秀柱認為，政府真正的目的是要殺雞儆猴，第一是表明反中立場，第二是不准台灣學者上大陸的節目，第三是警告台灣學者。黃智賢表示，台灣人只能有民進黨批准，才能跟大陸往來，並且要守住立場、支持台獨。洪秀柱質疑，這樣真的有言論百分百嗎？台灣真的有言論自由嗎？

洪秀柱引用牛津大學的研究報告，指出台灣民眾的新聞信任度，在全球40個國家排倒數第三，認為與不實消息氾濫有關。黃智賢表示，民進黨是不斷的餵養老百姓資料來控制言論，但人性不能沒有反對的聲音，所以用「小事情上反對，在大方向上沉默的人，留一個空間」的方式，讓老百姓無形中被控制思想。

洪秀柱表示，台灣現況一切都是政府說了算，一切都是顏色辦事，一切都雙重標準。民進黨口中的轉型正義，就是對國民黨的趕盡殺絕，對婦聯會的清算是要吃掉將近400億的財產嗎？這種轉型正義，簡直是荒唐到了極點。

黃智賢表示，民進黨將國民黨比喻成納粹，把蔣介石比喻成希特勒，但事實上國民黨是在二戰的時候，領導中國對抗著納粹跟日本的法西斯。黃進一步表示，更荒謬可笑的是，民進黨讓監察院淪為新司法東廠，還違憲，將監察院跟人權委員會綁在一起。民進黨的種種行為，逐步將台灣推向納粹之路。

最後，洪秀柱針對國民黨的現況，建議不要只是敢戰，更要集結一切的力量，如同孫子兵法，要「慎戰、備戰、善戰、速戰」，衷心期盼國民黨路線不要走錯了，戰術戰略想好，還是有希望的。

民進黨 洪秀柱 國民黨

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