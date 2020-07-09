【重磅快評】教育布到經濟布 蔡政府編好編滿大黑布

國民黨立院黨團掲露總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑連涉四弊案，經濟部卻把調查屬實的公文列為密件。蔡英文在野時曾批評「國防布」，執政後卻高張「教育布」，經濟部也只是跟著變成「經濟布」而已。

張仲傑以在唐榮服務35年，從基層技術員做起，反駁外界有關「酬庸」的批評。但國民黨立委指出，張仲傑雖長年在唐榮，但只在工會服務，不懂煉鋼、冶煉，也不懂決策管理，卻在三年內從勞工董事，一路攀升到董事長辦公室主任、副總，更當上年薪破四百萬的總經理，「這不算酬庸，什麼才是酬庸」。

更荒謬的是，張仲傑除涉及1.6億的鉅額個案銷售未經會計處審核，唐榮員工制服由張妻的公司承作，唐榮員工旅遊也由張次子的公司承攬，張的長子更參與唐榮物資採購標案。看起來，在唐榮鐵工廠，張仲傑不僅「以廠為家」，更可自豪地說「唐榮是我家」！

從酬庸到涉弊，張仲傑很「靠勢」！果然，時任經濟部長並兼國營事業管理委員會主委的沈榮津，在調查屬實後，不懲處、不送辦，還掛起大黑布，打算一掛就掛到2025年底。

有什麼問題，監察院有蘇嘉全的長期跟班挺著；即使司法，只要看蔡英文怎麼「喝斥」大法官，小法官豈敢造次。在「不能說的秘密」的背後，正是國民黨立委所批評的，這是結構性的掏空，加上國王人馬的系統性包庇！

但「經濟布」並不是特例，「教育布」更神奇。

蔡英文的論文去年大熱門，不論博士論文或升等論文，外界上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見。教育部卻把近30年前的蔡英文升等論文案列為公務機密，保密30年，要到民國138年方才解密。即使蔡英文在英國圖書館「消失」的博士論文，選前終於神奇浮現；她那前30年沒人看、後30年不能看、神奇一甲子的升等論文，還是緊密覆蓋著「教育布」。

教育部長潘文忠的官位不是平白失而復得的，沈榮津也已榮升行政院副院長。除了「教育布」和「經濟布」，蔡政府編織大黑布，還要會繼續編好編滿。