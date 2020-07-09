辭去台南副市長職務去幫賴清德？王時思：想太多了

台南市副市長王時思預計15日辭去職務，返回台北原住所休息，消息一傳出，外界揣測王過去被視為賴清德擔任台南市長期間的得力助手，此時離開市政團隊，是否會被賴延攬到身邊。對此，王時思今天表示，「想太多了」，她真的只是想停下腳步，老公也希望她能回去。

王時思擁有法律、社會學、經濟背景，無論在賴清德或黃偉哲擔任台南市長期間，都是市政團隊的點子王，想法創新、有前瞻性。

她說，台南是適合生活的城市，就像在「家」令人非常自在，這也是台南永遠都會吸引人的地方，因為「家」不會讓人覺得膩。她也以台南為傲，每次和外縣市競相標案、簡報時，她常說「台南是台灣首座城市，全台灣都是台南人，因為都從台南出去的，要展現絕對優勢」。

王時思表示，一直以來她都擔任政務官，但政務官一到崗位就是直接上戰場，沒有人教他們要如何做好政務官，怎樣在政務、公務體系以及理論、實務上取得中間點，以免被說外行領到內行，「想將自己政務官經驗化成文字」，未來不排除會出書。

「我們都大人了，聚散離合都要平常心」，王時思這兩天接獲許多關心訊息，也有很多朋友擔心她的下一步，她說，現在是到了想要暫停下來重組的時刻，還沒決定下一步要往哪裡啟程，「謝謝黃市長給我的機會、謝謝賴市長帶我來到這裡、謝謝台南的你們給我的一切，這是一趟豐盛的旅程，充滿感謝，沒有遺憾」。