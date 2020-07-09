聽新聞
test
0:00 / 0:00
港國安法牽涉台 政院：討論是否提醒或規範公務員赴港
港版國安法施行細則公布，部分牽涉台灣。行政院發言人丁怡銘今在行政院會後記者會表示，政府將討論是否進一步提醒或規範公務員赴港事項。
香港政府公布港版國安法施行細則，部分內容涉及台灣，未來台灣人前往香港是否有風險也引發討論。媒體詢問政府是否會限制公務員前往香港，
丁怡銘回應，公務員到香港或中國本來就有內部規定，港版國安法訂定之後，政府將討論是否進一步提醒或規範相關措施。
丁怡銘也說 ，台港服務交流辦公室已經成立，其實就是針對個案展開協助，相信在台灣的香港人有些已經受到協助，但是政府並不會公布相關資訊，避免影響他們的生活。
「港區國安法」第43條實施細則共分為7大項。其中，第5項特別提到台灣，指出細則同時授權香港警務處長在需要下，經保安局長批准，書面通知外國或台灣政治性組織或代理人「在指定期限內，按指定方式」向警務處長提交包括在香港的活動，以及個人資料、資產、資金來源、開支。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言