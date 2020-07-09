港國安法牽涉台 政院：討論是否提醒或規範公務員赴港

港版國安法施行細則公布，部分牽涉台灣。行政院發言人丁怡銘今在行政院會後記者會表示，政府將討論是否進一步提醒或規範公務員赴港事項。

香港政府公布港版國安法施行細則，部分內容涉及台灣，未來台灣人前往香港是否有風險也引發討論。媒體詢問政府是否會限制公務員前往香港，

丁怡銘回應，公務員到香港或中國本來就有內部規定，港版國安法訂定之後，政府將討論是否進一步提醒或規範相關措施。

丁怡銘也說 ，台港服務交流辦公室已經成立，其實就是針對個案展開協助，相信在台灣的香港人有些已經受到協助，但是政府並不會公布相關資訊，避免影響他們的生活。

「港區國安法」第43條實施細則共分為7大項。其中，第5項特別提到台灣，指出細則同時授權香港警務處長在需要下，經保安局長批准，書面通知外國或台灣政治性組織或代理人「在指定期限內，按指定方式」向警務處長提交包括在香港的活動，以及個人資料、資產、資金來源、開支。