張仲傑遭控涉弊 藍批民進黨政府用密件當遮羞布

總統府秘書長蘇嘉全的外甥張仲傑，在擔任公股企業唐榮鐵工廠的總經理期間，涉入四件採購弊案。經濟部竟然將調查結果的公文列為機密文件，要等到五年後，也就是蔡英文總統任期結束後才解密。國民黨文傳會副主委黃子哲批評，民進黨政府用這種「暗黑公文」來官官相護，試圖掩蓋真相，可說是屢見不顯，密件儼然已成為他們的遮羞布。

黃子哲在臉書指出，張仲傑從技術員九級跳到總經理職位後，並沒好好珍惜來自蘇嘉全這個阿舅恩賜的禮物。以為唐榮是鐵工廠，就真的可以「吃銅吃鐵」吃到飽，從員工制服、員工旅遊、以及採購標案等，一律肥水不落外人田，由自己家人來承包。

黃子哲說，張仲傑沒有利益迴避，甚至被指控有拿回扣的不法行為，已涉及刑法背信罪，但即便遭人檢舉並有國民黨立委孔文吉在立院質詢，但經其主管機關經濟部調查後，也僅認定有四項缺失，只要求檢討改進，既無懲處，也未函送法辦。相關官員擺明了就是要包庇護短，時任經濟部長的沈榮津，如今也高升為行政院副院長。

黃子哲說，更離譜的是，唐榮是上市公司，還是公股企業，當然有必要揭露公司重大資訊給投資人及民眾知道。經濟部的調查結果竟然在今年2月20日以密件的形式出爐，無視外界知的權利。若非國民黨立院黨團取得密件揭露，整件事還要石沉大海，張仲傑恐怕還要繼續拿唐榮和家人一起水乳交融。

黃子哲說，以密件當遮羞布似乎已成為民進黨政府的慣用套路與奧步，卡管案時，教育部將管中閔台大校長遴選案相關會議紀錄列為密件；蔡英文升等教授的文件與公文資料等，教育部同樣列為密件，如出一轍。諷刺的是，不久前蔡英文才宣布將228事件的政府密件全數解密，但她自己的教授升等著作卻還等民國138年底才能解密，證明小英比228文件更神秘、更需要被保護。

黃子哲也譏，對轉型正義的工程，蔡英文曾說「我們常常要在迷霧中挖掘真相」。如今製造迷霧的，遮掩真相的、見不得人的，正是民進黨政府。