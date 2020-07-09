林昶佐：無意願重返時力 亦不可能當藏鏡人指導黨務

時力人頭黨員風波爆出幕後藏鏡人疑為已退黨的立委林昶佐，甚至傳出林有意重返時力。林昶佐稍早在臉書表示，過去幾個月來，的確有時力內部不同系統的朋友來邀請自己回去，但都清楚表達「沒有意願」；自己與留在時力的朋友們保持友誼的聯繫與公共政策上的互動，但對於黨務的事情無意願參與，不可能當藏鏡人去指導與介入。

林昶佐說，以前還在時代力量的時候，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境，時力除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。

林昶佐指出，退出時代力量後，雖然缺少政黨的資源，但目前在立法院推動關注的議題，反而比過去更有進展，例如籌組「開放國會行動方案聯盟」推動國會的改革與透明，組成「友港連線」與「西藏連線」串連國際社會與人權議題，都獲得立法院跨黨各黨團的支持與參與，很珍惜現在的崗位與角色，並繼續努力。