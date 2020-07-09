復設關島辦事處 外交部：軍事合作並非考量

外交部日前宣布復設關島辦事處，外界認為和軍事合作有關；外交部發言人歐江安今天表示，在關島設處的主要考量是增加雙邊經貿、商務往來，並鞏固跟太平洋友邦邦誼等，軍事合作不是設立辦事處的考量之一，而若各方面情況都能配合，關島辦事處預計8月底或9月就會正式開館運作。

歐江安今天在外交部例行記者會上回答媒體提問，表示她很肯定地說，我國在關島設處，主要考量是增加雙邊經貿、商務往來等，軍事合作不是設立辦事處的考量之一。

歐江安說，政府之前在1991年5月恢復在關島設處，其主要任務之一是做為我拓展鄰近太平洋島國關係的重要平台，當時經辦事處推動，我國在1998年和1999年先後與馬紹爾群島及帛琉建交。去年索羅門群島及吉里巴斯相繼與我國斷交，顯示中國勢力已大幅滲入太平洋地區，恢復設置駐關島辦事處當可就近協助鞏固我現有太平洋友邦邦誼，拓展我國與其他太平洋島國的實質關係。

歐江安說，我國每年赴關島觀光約2萬人次，為關島各國國際旅客中排名第三高者，復設的駐關島辦事處可就近提供旅關國人所需各項協助。