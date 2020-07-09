快訊

中職／富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

蘇格蘭也跟進！台灣旅客入境 7月10日起免隔離

行政院追加紓困預算近2000億！蔡政府特別預算將達1.4兆

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

全球新冠肺炎疫情未停歇，我國製造業、觀光運輸業仍受創，行政院蘇貞昌今在行政院會裁示，籌編追加紓困特別預算，預計兩週後在行政院會中提出後，送請立法院審議；行政院發言人丁怡銘表示，包含先前部會移緩濟急的回補以及追加的紓困預算，規模預計近2000億元。追加預算若通過，蔡政府特別預算將達1.4兆。

蘇貞昌說，國內疫情解封已滿一個月了，但全球新冠肺炎疫情卻仍持續升溫，截至昨天，全球確診人數已突破1千1百萬人、死亡超過54萬人，近期許多國家更明顯出現第二波疫情，整體而言，國外疫情仍相當嚴峻，預料全球經濟將持續受到衝擊，多數國家均陷入負成長，貿易動能也持續低迷。

蘇貞昌表示，台灣是高度倚賴出口的國家，以出口為導向的產業，如製造業，受國際經濟景氣連動密切，此外，人流往來受限，觀光運輸業等，就持續受到衝擊。在這樣的艱困時期，還是要顧產業、撐廠商、守就業，協助其保有基礎、度過難關，因此，政府對於仍持續受衝擊產業的紓困與協助，還是要持續進行。

蘇貞昌說，請沈榮津、李孟諺協同朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。且除了將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，都請要一併納入。

各界期待紓困3.0趕緊啟動，丁怡銘表示，沒有紓困3.0的說法，有些是紓困2.0的延伸，有些是回補，因此主要就是籌編追加紓困特別預算，部會都在盤點當中，雖已盤得差不多了，但朱澤民還在跟大家協調，屆時政院送出後，時程上第一次臨時會看起來來不及處理，將尊重立院是否有二次臨時會來處理。

至於二度追加的預算規模部分，丁怡銘說，包含先前部會移緩濟急的回補以及追加的紓困預算，規模預計近2000億元，絕對不會超過上限的2100億元。

蔡政府上台以來，動用的特別預算包含前瞻前期的4200億、新式戰機採購特別預算案2472億、振興紓困2100億，及後續前瞻預算4200億，總規模就將達1兆2972億，若算入行政院今擬追加的特別預算近2000億，特別預算將達1.4兆。

行政院 疫情 蘇貞昌 疫情紓困

延伸閱讀

北高行裁准樂生園區懸空陸橋停工 民團籲勿抗告

【即時短評】前瞻預算當三備金 蘇貞昌挺女的前瞻計畫？

政院將追加紓困特別預算 蘇貞昌：兩週後提出

防疫貢獻兩人升官缺陳時中 杜紫宸諷丁怡銘打臉蘇貞昌

相關新聞

行政院追加紓困預算近2000億！蔡政府特別預算將達1.4兆

全球新冠肺炎疫情未停歇，我國製造業、觀光運輸業仍受創，行政院長蘇貞昌今在行政院會裁示，籌編追加紓困特別預算，預計兩週後在...

柯團隊前成員：大巨蛋非柯文哲錯 但可能是柯最大錯

大巨蛋最快下周重發變更建照，將全面復工。曾是柯團隊成員、悠遊卡公司前董事長戴季全今天在臉書表示，他每天工作的地方看出去就...

政院將追加紓困特別預算 蘇貞昌：兩週後提出

全球新冠肺炎疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今天表示，將即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會...

獨／時力人頭黨員風波 幕後藏鏡人直指林昶佐

時代力量黨中央近來查獲近千名人頭黨員申請入黨，黨內推估與明年初將改選決策委員，牽動黨內權力結構有關。黨內人士表示，該案無...

復設關島辦事處 外交部：軍事合作並非考量

外交部日前宣布復設關島辦事處，外界認為和軍事合作有關；外交部發言人歐江安今天表示，在關島設處的主要考量是增加雙邊經貿、商...

外交部：台灣及索馬利蘭駐處將擇機同時揭牌

台灣與索馬利蘭互設代表處，外交部今天說，待相關國際航班恢復、考量各國防疫措施，以及索國代表抵台後，雙方將擇適當時機為雙邊...

林佳龍要沒競爭旅行社退場 國民黨：掩飾自己的無能

國內不少旅行社受疫情衝擊影響倒閉，不過日前交通部長林佳龍表示「旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制」，引發爭議。國民黨...

推廢考監 吳怡玎：現在民風與孫中山推五權憲法時不同

監察委員提名名單引發爭議，包含民眾黨團與國民黨立委等在野陣營接連拋出廢考監修憲案。國民黨團總召林為洲上午表示，目前朝野對...

北高行裁准樂生園區懸空陸橋停工 民團籲勿抗告

樂生園區懸空陸橋未環評，北高行裁准停工聲請。樂生自救會今天赴行政院前抗議，除呼籲放棄抗告，也希望行政院長蘇貞昌正視司法裁...

【即時短評】前瞻預算當三備金 蘇貞昌挺女的前瞻計畫？

行政院長蘇貞昌因為立委女兒蘇巧慧多次「質詢」國中小裝冷氣的問題，突然宣布投入323億前瞻特別預算，在2022年前幫全台國...

周蓮香獲提名考委挨批 中華鯨豚協會：其成果有目共睹

考監人事爭議未歇，立法院今將進行考試委員提名人審查會。曾提出「訓練白海豚轉彎」的台大教授周蓮香也是考委被提名人，連日來引...

影／籲民進黨別打假球！藍喊廢考監：先凍結預算

近日考監2院人事案引起政壇震盪，連帶在野勢力倡議廢除考監2院話題，對此國民黨團9日舉辦記者會重申立場，大喊「廢考監！全民...

熱門新聞

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

國內新冠肺炎+0 日本女學生同校有症狀者抗體全陰性

柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

不負責！巴西總統確診後開記者會脫口罩 記者協會喊告

中常委嗆議長沒協調好 江啟臣動怒：沒選上主席也不當了

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。