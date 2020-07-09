行政院追加紓困預算近2000億！蔡政府特別預算將達1.4兆

全球新冠肺炎疫情未停歇，我國製造業、觀光運輸業仍受創，行政院長蘇貞昌今在行政院會裁示，籌編追加紓困特別預算，預計兩週後在行政院會中提出後，送請立法院審議；行政院發言人丁怡銘表示，包含先前部會移緩濟急的回補以及追加的紓困預算，規模預計近2000億元。追加預算若通過，蔡政府特別預算將達1.4兆。

蘇貞昌說，國內疫情解封已滿一個月了，但全球新冠肺炎疫情卻仍持續升溫，截至昨天，全球確診人數已突破1千1百萬人、死亡超過54萬人，近期許多國家更明顯出現第二波疫情，整體而言，國外疫情仍相當嚴峻，預料全球經濟將持續受到衝擊，多數國家均陷入負成長，貿易動能也持續低迷。

蘇貞昌表示，台灣是高度倚賴出口的國家，以出口為導向的產業，如製造業，受國際經濟景氣連動密切，此外，人流往來受限，觀光運輸業等，就持續受到衝擊。在這樣的艱困時期，還是要顧產業、撐廠商、守就業，協助其保有基礎、度過難關，因此，政府對於仍持續受衝擊產業的紓困與協助，還是要持續進行。

蘇貞昌說，請沈榮津、李孟諺協同朱澤民，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。且除了將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，都請要一併納入。

各界期待紓困3.0趕緊啟動，丁怡銘表示，沒有紓困3.0的說法，有些是紓困2.0的延伸，有些是回補，因此主要就是籌編追加紓困特別預算，部會都在盤點當中，雖已盤得差不多了，但朱澤民還在跟大家協調，屆時政院送出後，時程上第一次臨時會看起來來不及處理，將尊重立院是否有二次臨時會來處理。

至於二度追加的預算規模部分，丁怡銘說，包含先前部會移緩濟急的回補以及追加的紓困預算，規模預計近2000億元，絕對不會超過上限的2100億元。

蔡政府上台以來，動用的特別預算包含前瞻前期的4200億、新式戰機採購特別預算案2472億、振興紓困2100億，及後續前瞻預算4200億，總規模就將達1兆2972億，若算入行政院今擬追加的特別預算近2000億，特別預算將達1.4兆。