林佳龍要沒競爭旅行社退場 國民黨：掩飾自己的無能

國內不少旅行社受疫情衝擊影響倒閉，不過日前交通部長林佳龍表示「旅遊業要轉型，也要人助自助、有退場機制」，引發爭議。國民黨文傳會主委王育敏批評，難道林佳龍為官之道就是用罵人民、檢討企業的方式來掩飾自己的無能為力？根本是嚴重失職。她表示，國內雖然解封，但觀光產業因受到邊境持續管制，「國外旅客進不來、國內旅團出不去」，恐面臨倒閉潮的衝擊。

國民黨今舉行「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會，邀請飛雁國際旅行社董事長吳雁輝、金字塔旅行社副董事長蔡國安、鼎運旅行社副總經理陳靖宜、創新旅行社副總經理劉志強等，共同呼籲政府應盡速提出紓困3.0方案，協助旅行業者度過這波疫情難關。

王育敏表示，根據中華民國旅行業品質保障協會公告資料，今年4至6月份申請解散旅行社達12家，較去年同期的8家增加5成；根據觀光局統計，今年1至3月旅行社解散及停業共有19家，皆較去年同期有大幅成長。

王育敏表示，各項數據顯示，國內觀光產業慘澹經營，但政府紓困的腳步緩慢、方案效果有限，讓許多觀光業者苦撐經營，尤其疫情衝擊海外觀光。據統計，109年2至5月出國遊客人次僅73萬3207人次，較去年同期為負成長87.23%。

王育敏指出，以出入境旅遊為主要營收來源的大型旅行社，即使已經執行節約措施，但在國外旅遊短期難以開放，國內旅遊市場不足以支撐公司營運的情況下，經營十分困難。若等不到政府救援而歇業或解散，員工被全數資遣，再加上觀光旅遊住宿產業鏈中相關從業人員被迫放無薪假，恐將進一步導致國內勞動環境的惡化。

王育敏表示，交通部的紓困3.0方案要拖至七月底才要提出，根本緩不濟急，且方案內容不明，能否提供業者足夠奧援，令人產生很大的問號。此外，當前國際疫情嚴重的程度不一，邊境管制不宜貿然開放，但政府相關單位應做好準備，與疫情緩和的國家展開局部地區開放的商談，或於機場出入境處做好快篩的規畫，讓疫情逐步獲得控制下，邊境也可以緩步開放。

因此，國民黨主張，政府應儘速推出紓困3.0方案及相關配套措施，讓旅行業等觀光產業能紓緩當前經營上的困難；政府應展開與周邊國家洽談「旅遊泡泡」，或與疫情控制得當且能相互配合防疫作業的國家商議開放彼此觀光的相關事宜，在防疫與觀光之間取得相互並進的效益下，讓以國外旅遊線為主的旅行社能紓緩公司營運的困境； 政府應透過政策或補助方式，引導民眾暑期旅遊「分流」，避免國內旅遊集中特定景點，導致安心旅遊補助「看得到，吃不到」。