柯團隊前成員：大巨蛋非柯文哲錯 但可能是柯最大錯

大巨蛋最快下周重發變更建照，將全面復工。曾是柯團隊成員、悠遊卡公司前董事長戴季全今天在臉書表示，他每天工作的地方看出去就是大巨蛋。看著大巨蛋一邊停工一邊長大，看著柯P一天一天變成他不認得的樣子。

戴季全說，大巨蛋歷時幾十年多任市長。大巨蛋或許不是柯文哲的錯，但柯文哲最大的錯可能會是大巨蛋。請柯市長慎思。

戴季全說，他很願意相信柯P負責的意願，但以一個台北市民的身份，或近或遠看著這顆蛋具象與意義上的變化。但他盯著大巨蛋閃閃發亮的外殼，如果都沒有辦法讓過去的政治人物負責，他只想簡單地問一句：「柯市長，您憑什麼負責？」「您現在可以用什麼負責？您卸任以後可以拿什麼負責？」

戴季全說，他一直堅持不要公開批評柯，希望秉持公共事務公共討論的原則，不要什麼都扯到情感面，什麼都扯到私人情誼、或誰曾經和誰一起工作的標籤。

戴季全提到，大巨蛋最淺層的問題是要不要讓蛋蓋完開幕。最深層的問題是，這個國家和這個城市是怎麼樣讓這樣的決策形成的？是怎麼樣判斷這樣的決策是對是錯？是怎麼樣的政治機制可以修正錯的政策，或是讓對的政策與作為可以堅持前行？