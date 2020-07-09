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推廢考監 吳怡玎：現在民風與孫中山推五權憲法時不同

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
監察委員提名名單引發爭議，包含民眾黨團與國民黨立委等在野陣營接連拋出廢考監修憲案。國民黨團總召林為洲上午表示，目前朝野對廢考監與公民權下修至18歲兩修憲案有共識，籲民進黨團盡快召開朝野協商，組修憲委員會推動修憲。記者周志豪／攝影
監察委員提名名單引發爭議，包含民眾黨團與國民黨立委等在野陣營接連拋出廢考監修憲案。國民黨團總召林為洲上午表示，目前朝野對廢考監與公民權下修至18歲兩修憲案有共識，籲民進黨團盡快召開朝野協商，組修憲委員會推動修憲。記者周志豪／攝影

監察委員提名名單引發爭議，包含民眾黨團與國民黨立委等在野陣營接連拋出廢考監修憲案。國民黨團總召林為洲上午表示，目前朝野對廢考監與公民權下修至18歲兩修憲案有共識，籲民進黨團盡快召開朝野協商，組修憲委員會推動修憲。

對於國民黨內對五權變三權雜音，林為洲說，黨中央與黨團有溝通，廢考監修憲案黨中央尊重黨團自主，黨團大會通過尊重個別委員提案權，各種版本都尊重，廢考監、凍考監或改為任務型考監都是將來可能的方向。

林為洲說，國民黨未來會成立由黨務人士、立委與外部學者參與的修憲委員會，包含公民權下修、廢考監、恢復閣揆同意權、建立權責相符總統制等修憲議題未來都會再一併討論，到時才會定調黨最後立場。

提出廢考監修憲案的國民黨立委吳怡玎表示，修憲提案中把現行監察權放到立法權，考試權放到行政權，該做的事還是要做。吳說，外國沒有獨立的考、監兩院，但相關工作是在其他部會完成。

吳怡玎指出，國父孫中山所創建的五權憲法時，是考量當時世界趨勢，再加上我國傳統科舉與御史大夫等制度，讓考、兩權獨立立意良好，但現在民風已與當時有很大不同，相關職務現在已經變成政治分贓與鞏固威權工具。

吳怡玎舉例，國家考試招考缺額約三分之一是警察人員，但目前考試委員中卻無一個具有警察背景；公務員退休金由銓敘部主掌，但現有考委卻無一人有基金管理專業？考委提名很明顯就是政治酬庸，哪個有考選、銓敘、保訓經驗背景？

對近來引發爭議的監察委員提名，吳怡玎也說，監委由總統提名、立法院同意後任命，但現在總統與立委選舉同時，很多時候總統與立院多數黨是同一政黨，這樣提名的監委會有多獨立？

吳怡玎批評，民進黨一直喊廢考監，蔡英文總統2016年競選時也喊，但如今民進黨都已完全執政第二任，對考監委員卻提好提滿，在野說一套、執政做一套。

林為洲也呼籲，以前民進黨喊了幾十年要廢考監、凍考監，現在卻不太常談，只因為現在要提名考監委員；既然現在朝野對於廢考監都有共識，執政的民進黨就應盡快推動，不要打假球。

國民黨立委陳玉珍則建議，民進黨現在可先凍結考監預算，就沒有民進黨團總召柯建銘所說，不提名有不尊重憲政運作的危機，這樣實質不用花納稅人的錢，一年省九千萬，還可達到漸進廢考監效果。

修憲 民進黨 國民黨

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