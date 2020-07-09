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周蓮香獲提名考委挨批 中華鯨豚協會：其成果有目共睹

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香（前）被提名考試委員，但遭環團批評不適任。 本報資料照片
有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香（前）被提名考試委員，但遭環團批評不適任。 本報資料照片

考監人事爭議未歇，立法院今將進行考試委員提名人審查會。曾提出「訓練白海豚轉彎」的台大教授周蓮香也是考委被提名人，連日來引起環團撻伐不適任。周蓮香創立的中華鯨豚協會昨發聲指出，周蓮香開啟台灣鯨豚保育研究工作，有目共睹。

周蓮香為台大生態學與演化生物學研究所教授，更是國內知名鯨豚權威，但2010年時，她接受國光石化、台塑等開發單位委託調查白海豚生態，並在國光石化開發案環評會上，提及可以「訓練動物穿越一個不算很寬的地方」、「海豚是可以學得會的」等語，引發爭議。

周蓮香近日被提名考試委員後，生態、環境界強烈反彈，認為學者為了接研究案放棄學術倫理，卻不用負責任，甚至在環評會議上擔任開發單位的顧問，並不適任考試委員。

6月考試委員提名爭議一出，記者曾致電周蓮香手機，但接了就掛，研究室電話則由助理接聽，表明周蓮香不一定願意談此事。

環團上周還聯合舉行記者會，呼籲立法委員對此人事案拒投同意票，否則將發動罷免，周蓮香才因此不得不表態，發出聲明稿指出「我不是國光石化的擁護者，在我的報告裡也不建議設工業區或工業港」。

中華鯨豚協會昨天首度在臉書發文表態指出，台灣鯨豚相關研究與保育工作中，周蓮香扮演特別重要角色，台灣無人清楚鯨豚在哪裡時，她就進行鯨豚種類分布調查與後續賞鯨活動推廣，也推動全國鯨豚擱淺處理組織網與相關研究，培育許多碩博士生及研究人員，台灣鯨豚研究由周蓮香起不斷開枝散葉。

中華鯨豚協會説，鯨豚保育與經濟開發上，各方皆有不同想法與做法，其中的對話、溝通與批評指教皆為正常。周蓮香藉由產官學合作力量，持續監控白海豚熱區動態變化，並於碩博士論文及諸多會議上公布變化並協助保護區畫設，這是她為鯨豚保育所做的實質努力。學界與保育界有多元意見，這並不令人意外，然而周蓮香開啟台灣鯨豚保育研究工作則是有目共睹。

中華鯨豚協會説，協會對於鯨豚保育與經濟開發兩方面上的理念與作為，於近年離岸風場開發可知保持「鯨豚優先」，在風場開發前，極力尋求以科學證據及預警方式，推動嚴格噪音標準與施工規範，並參與鯨豚觀察員規範建立及廠商施工實際監督。未來將堅持保育先行的精神，以及周蓮香創會時的初衷，「認識牠、關心牠、保護牠」，持續進行鯨豚保育與推廣教育工作。

鯨豚 海豚

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