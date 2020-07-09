【即時短評】前瞻預算當三備金 蘇貞昌挺女的前瞻計畫？

行政院長蘇貞昌因為立委女兒蘇巧慧多次「質詢」國中小裝冷氣的問題，突然宣布投入323億前瞻特別預算，在2022年前幫全台國中小裝冷氣。只不過，這項造福學子的政策，卻凸顯前瞻預算支用事前毫無計畫，被蘇貞昌當成自創的第三預備金，衝衝衝，衝到哪就用到哪，反正特別預算，特別好用。

教育部長潘文忠指出，全國中小學約10.3萬間教室，電力改善約230.3億元，冷氣裝設與汰換約需92.7億元。這筆323億的預算中，政府如果真的夠「前瞻」，在扣除所謂綠能部分後，早就可以編列校園改善及冷氣裝設與汰換預算，現在動用前瞻預算，恐怕只是剛好取代，「改善停車問題」、「提升道路品質」這些不前瞻的前瞻項目。

急就章的預算支用方式，恐怕也會壞了政策美意。蘇貞昌早已要求，第二期前瞻預算在七月中就要籌編完畢，但前天才說要用前瞻預算裝冷氣，預算籌編還能周延?為何不能讓教育部做預算挪移，先處理更符合前瞻的既定計畫，裝冷氣留到隨之即來的中央政府總預算，給公務員更充分的規劃時間，否則政策掛一漏萬，又要唯誰是問?

況且，國中小裝冷氣，許多家長團體過去已透過各種管道向教育部反映過N次，政府如果要做，早就應該逐年編列預算，而不是蘇貞昌發現自己孫女在學校滿頭大汗，才在蘇巧慧「質詢」下，決定給孩子們更好的環境。難道沒有蘇巧慧，這個政府就沒辦法體察家長的期待?

蘇貞昌用政策展現對蘇巧慧的支持，已經不是第一次。這次又以蘇巧慧之名，急就章動用前瞻預算，下令在2022選舉年要完成國中小裝設冷氣，讓家長們期待已久的政策變了調，如何讓人不質疑，蘇貞昌是在替蘇巧慧的政治前途，做前瞻計畫?