曾主張和統、一中各表 吳新興：忘掉了

考試委員被提名人吳新興過去曾任國統會研究委員，主張和平統一，但後來加入民進黨。他上午在立法院全院審查會答詢時表示，自己的理念從來沒有轉變，一直都是反共、反兼併台灣，他也不認為民進黨是台獨黨。吳新興是這次提名唯一有政黨黨籍者，但吳新興卻未宣示會退出民進黨，「我還沒有想到這個問題」。

國民黨立委陳以信問吳新興有沒有「九二共識」，吳新興說，1998至2000年他在海基會服務，看過相關檔卷，90年代早期兩岸有會談，但是他的了解最後卡住，對岸提出一個中國原則的概念，我國不認可也不接受，最後解決之道就是各自表述。陳以信追問當時確實有一中各表存在？吳新興回答，一中各表示是後來的形容，海基會故董事長辜振甫生前講過，兩岸沒有一中各表、沒有九二共識，辜振甫不會亂講話。

陳以信摘要了吳新興1995年的著作「整合理論與兩岸關係研究」內容：「由於一個中國原則，兩岸各自定義與內涵歧異甚大，最好解決辦法就是各說各話，中共海協會副會長唐樹備於是建議兩岸採取務實態度，台北國統會因此針對一個中國的意涵做出解釋，重申台北基本立場，一個中國為1912年成立迄今的中華民國，主權及於整個中國，但目前治權，僅及於台澎金馬，接著，兩岸採取各說各話的務實立場，以及共同的努力之後，總算化解兩會自1991年開始對話之後所出現的僵局，並讓辜汪會談得以實現。」吳新興一開始說是總統府文書內容，被指正是自己的著作，他說「的確有點忘掉了，十幾年前的事，你現在考我的記憶力。」

陳以信誇獎吳新興對「一中各表」論述非常好，蔡英文總統就職演說都沒有他寫的好。吳新興說，不敢這麼認為，只是根據當時客觀事實進行陳述。

國民黨立委李德維質疑吳新興在1996年至1998年任國統會研究委員，主張和平統一，2000年5月政黨輪替後就加入民進黨。吳新興說，從李登輝、陳水扁到現在，國號一直都是中華民國，沒有台獨不台獨問題，「中華民國台灣」本來就是主權獨立的國家。國策沒有變，一直是反共、反對兼併台灣，自己的理念沒有轉變。

吳新興不認為民進黨是台獨黨。看兩岸問題、台灣未來發展，不是YES或NO那麼簡單，保衛中華民國、反共，不要被兼併，捍衛自由民主的生活形態與方式，他認為朝野有很大共識。

李德維、陳以信都問到是否退黨籍，吳新興沒承諾退黨，只說會依照民進黨相關規定，「我還沒有想到這個問題，如果大院同意，這個問題我就要面對、我就會來處理。」他說，自己不是意識形態強烈的人，會秉持就事論事、客觀原則。