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廢考試院？ 考委被提名人：尊重和支持

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
立法院全院審查會今天上午進行考試委員被提名人陳錦生、吳新興、楊雅惠和王秀紅的審查。記者徐偉真/攝影
立法院全院審查會今天上午進行考試委員被提名人陳錦生、吳新興、楊雅惠和王秀紅的審查。記者徐偉真/攝影

考試委員被提名人陳錦生今天表示，考試院該如何轉型，他將尊重立法院和民意的決定，但考試制度的獨立精神應該保留，不受行政單位或任何黨派的影響；考試委員被提名人王秀紅說，對於廢除考試院主張，若未來立法院提出修憲案，她絕對尊重和支持。

立法院全院審查會今天上午進行考試委員被提名人陳錦生、吳新興、楊雅惠和王秀紅的審查。

陳錦生在口頭報告時指出，考試制度事務前最公平的制度之一，他受惠於考試制度很多，至於考試院如何轉型，他將尊重立院法和民意的決定，但考試制度的獨立精神應該保留，不受行政單位或任何黨派影響。

王秀紅說，若立法院未來順應民意，對於廢除考試院提出修憲，她絕對尊重、支持，但在轉型過渡期，對於各種國家考試及公務員權益保障相關業務，還是要推動和執行，她未來若擔任考委，將在考試院長帶領下，和立院、政院等相關單位一起討論。

台灣民眾黨立委蔡壁如質詢時提到廢除考試院議題，吳新興說，環境隨時在變，國家發展要隨著大環境變動，他們是不是末代考委，這是立院跟民意決定，如果真的是末代，他認為他們的角色更重要。

楊雅惠說，若這屆考委是末代考委，未來體制上會有調整，無論如何調整，現行的考選、銓敘制度上所強調的公信力、中立性等，都是長久建立出來的，未來要維持，制度要如何調整要好好斟酌，未來都要在修憲過程中要好好考量。

考試院 立法院 修憲

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