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國安法風波 馬辦批民進黨只會打小孩卻罵鄰居是惡霸

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九近日因批評國安法槓上蔡政府，民進黨批荒謬，行政院前副院長陳其邁也說對馬英九說法很失望。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，應該請民進黨先解釋，蔡英文總統把大法官叫來訓斥，司法改革會議表決到她滿意，以及沒收公投，用反滲透法搞東廠可不可以？

蕭旭岑指出，香港的情況，根深蒂固於港人對中共的不信任，背後還與惡化的兩岸關係及中美角力有關。站在台灣的立場，重要的是如何表達關切，又能保護台灣的安全，每天罵中共，難道就能解決事情？執政黨當然希望在野黨每天跟著罵中共，但是民進黨為非作歹誰來監督？

蕭旭岑舉例說，鄰居有個惡霸，難道就可以縱容家暴家長每天打孩子？家暴的家長當然希望孩子每天罵惡霸，不要管家暴；惡霸應受譴責，但對孩子而言，制止家長施暴更切身重要吧？更何況，明明前任屋主已找出與惡鄰溝通的方法，雙方可以坐下來談，現在屋主換人後，家長只會打小孩，罵鄰居是惡霸。

蕭旭岑表示，馬英九執政8年期間，不僅兩岸關係最穩定，美中台三邊關係及台日關係也都是最穩定的時期，很多情況都沒那麼惡劣，甚至包括香港的情勢。如今蔡總統執政，卻是完全相反的情況，為何如此？這是為政者如何布局區域戰略的問題，也是大家要深思的問題。執政無能的民進黨，怎麼好意思以此來說嘴。

至於陳其邁說「對馬前總統失望」，蕭旭岑說，陳前副院長是老朋友了，以前也沒聽他說過馬前總統的好話，現在成為高雄市長補選參選人，難免希望多造勢，但他要請陳其邁說三道四前，先兌現到釣魚台辦釣魚大賽的提議，不是嘴巴喊主權，行動是侏儒。

民進黨 馬英九 家暴

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