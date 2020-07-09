人頭黨員擴大恐釀茶壺風暴 時力黨中央開鍘與否陷兩難

時力人頭黨員風波越演越烈，不僅查獲人頭黨員數量從原先的500多人變成近千人，疑似牽涉者除了已退黨立委林昶佐，更包括了黨內新星黃捷等市議員。黨中央面對該案絲毫不敢大意，除了在先前的黨代表大會上討論，上周末更加開決策委員會議，加班討論這燙手山芋；對於如何處理該案，目前黨中央也陷入兩難局面。

由於該案部分行為涉及在當事人不知情的情況下代為填寫入黨申請，已觸犯偽造文書，屬公訴罪。黨中央目前一派的聲音主張，既然黨有黨紀，一切該怎麼辦就怎麼辦，待事實查清後，要黨紀處分或移送檢方的，就照步來。但也有一派聲音認為，不該再讓時代力量呈現出如去年退黨潮時混亂的樣貌，再重創修補中的政黨形象。

時力秘書長陳志明表示，會盡可能將案情調查完整，目前關於人頭黨員如何入黨的形式、樣態已有分析結果，確實顯示在雲林、宜蘭地區有大量異常人頭黨員入黨現象；但這兩地區本來就是較少人申請入黨的區域，也可能是在缺乏審核經驗下，疏於把關才會造成漏洞。究竟是疏失還是也牽涉其中，還是要經當事人說明才能下定論。

至於若涉及偽造文書等情事，屆時將如何處理。陳志明說，目前仍以釐清案情為首要目標，其他方面日後會再討論。據了解，調查目前卡關之處，與時力雲林黨部主委廖郁賢對於黨內處理此事的態度大為反彈，且至今未配合至黨中央說明案情有關。