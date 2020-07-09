退出才知政黨奧援的好 黨內人士：林昶佐有意重返時力

時力人頭黨員風波爆出幕後藏鏡人疑為已退黨的立委林昶佐。時力人士分析，舊愛總是最美，林昶佐退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都是讓林思考要佈局重返時力的動機，「就算林昶佐本人不班師回朝，在時力下屆決策委員與市議員中，想繼續掌控著幾席的實力，也是完全可以想像的」。

時力黨主席徐永明表示，站在黨主席的角度，不會去預設任何情況，但林昶佐若有意重返時力，基本態度是歡迎的；不過畢竟是自行退黨的，此決定也在當時對黨造成了些傷害，現在若要回來，把該講清楚的態度先講清楚，也是必要的。

黨內人士表示，決策委員不僅類似於藍綠的中常委，是黨內權力核心機構，且將互選出黨主席，會直接影響黨的未來走向；雖然目前估算林昶佐就算運作得宜，在決策會中所能掌握的票數離過半尚有段距離，但絕對是股具有影響力的派系。

黨內人士分析，林昶佐對時力仍不放手，在黨內還有不少和自己友好的黨部主委、市議員、決策委員是原因之一；因為政治並非單打獨鬥就能成氣候，林還是得靠著維持這批人繼續留在位置上，一方面在2022議員提名中繼續拉拔自己子弟兵，另一方面也增加未來和民進黨在選戰中談判的籌碼。

但也有部分黨內意見認為，當初林昶佐退黨，正是因為路線、理念不合，而現在時力的路線顯然還是未與林契合，因此並不具備重返時力的條件，若有相關動作，恐社會觀感也不大好。