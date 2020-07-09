獨／時力人頭黨員風波 幕後藏鏡人直指林昶佐

時代力量黨中央近來查獲近千名人頭黨員申請入黨，黨內推估與明年初將改選決策委員，牽動黨內權力結構有關。黨內人士表示，該案無論參與者或涉及的地方黨部，皆與退黨立委林昶佐關係密切，線索會說話，一切皆指向背後藏鏡人最可能是林昶佐。時力黨主席徐永明則說，黨中央確實有掌握這部分資訊，但本案尚未完備調查，在未完全釐清前不先下定論。至截稿為止，未能與林昶佐取得聯繫。

時力秘書長陳志明表示，人頭入黨申請的送件地點以雲林、宜蘭兩個地方黨部為大宗；進一步分析發現，許多入黨申請書是在台北、高雄填寫，台北的多半送至宜蘭申請、高雄則轉送至雲林申請。

知情者表示，目前掌握到涉及人頭黨員灌水的有高雄市議員黃捷、雲林市議員廖郁賢、台北市議員林穎孟、黃郁芬等人。這些人有個共通點，就是都與黨中央不合，與林昶佐走得近。例如黃捷最近才上過林昶佐直播，廖郁賢則是選舉時獲得林的資源挹注，二位北市議員更是在林昶佐過去擔任台北市黨部主委時提拔，猶如子弟兵般信賴；且代人頭黨員繳黨費部分，也查出部分出資者與林昶佐幕僚關係密切。

知情者進一步分析，台北、高雄地區不在當地送件，正是因為這兩個地區的市黨部主委陳志明與陳惠敏，皆是黨中央人馬，直接將人頭黨員送件，恐漏餡機率大增，才會大費周章轉送到主委親林昶佐系統的雲林、宜蘭黨部申請。

時力黨務人士表示，時力目前一共也才2300多位黨員，這次人頭入黨就高達近千人，操作實在大膽，幸及時發現，否則決策委員結構恐將大洗牌。