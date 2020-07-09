高市議長補選沒過就不用做了 吳益政酸江啟臣博很大

國民黨主席江啟臣宣稱，高雄市議長補選國民黨如果沒有選上的話，就不用做了，代表民眾黨參加高雄市長補選的吳益政認為江不曉得根據什麼，竟敢「博這麼大」！

吳益政今早赴三民區陽明市場拜票，被問到議長補選的看法，他認為國民黨主席江啟臣揚言國民黨沒拿下議長，就不用做了，「博很大」。

他說，國民黨對高雄的民情、需求都不瞭解，整個體制僵化，一直找不到定位，從這次高雄市議長跟市長的提名可見，就是著眼於國民黨內部地方派系的平衡，而不是從高雄跟全台灣的平衡在思考。

「他敢博這麼大，我不曉得他的根據是什麼」，吳益政表示，議長補選一役就他所知變動性很大，事實上國民黨在議會相對接近過半，本身32票如果能夠團結的話，只要再找到1票，就很容易過關，但事實上不是如此，現就有兩人退出黨團運作，是否仍有其他變化也未知。

「國民黨本來只差一票，要過議長很容易，如果這樣都過不了，那當然下台阿」，吳益政說，就果沒過，就是要下台，江不必假裝很有gut，這是該做的事。

至於吳益政手中的議長選票是否關鍵角色，吳表示，到時候他會亮票，也會告訴大家為什麼，這一票他沒有說一定要給誰，但目的在於告訴候選人一定要更認真一點，需對議會做改革。未來要爭取議長的人，他認為也必須承諾讓年輕幕僚進到議會，這是他唯一的條件。

吳表示，民眾黨並未針對他這一票下達任何指示，也尊重他的判斷，因為他對高雄最了解，他一票怎麼運作、怎麼投才對高雄市議會與高雄市民相對最好，「他們」（民眾黨）會尊重我。