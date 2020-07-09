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防疫貢獻兩人升官缺陳時中 杜紫宸諷丁怡銘打臉蘇貞昌

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
杜紫宸說，全台灣連小學生都知道，防疫期間貢獻最大的是衛福部長陳時中。本報資料照片
杜紫宸說，全台灣連小學生都知道，防疫期間貢獻最大的是衛福部長陳時中。本報資料照片

行政院發言人丁怡銘昨天說，行政院長蘇貞昌升任行政院副院長沈榮津和經濟部長王美花，是基於兩人在防疫中的貢獻。（ https://udn.com/news/story/121460/4687842 ）資深產業專家杜紫宸在臉書表示，可全台灣連小學生都知道，防疫期間貢獻最大的是衛福部長陳時中，結果院長未予升官、總統統迄未授勳，丁怡銘這個發言，直接打臉蘇貞昌和蔡英文總統。

杜紫宸說，這種思慮不全、言語輕佻、邏輯不清、亂槍打鳥、輕啟事端的發言人，本來是一樁小事，丁可以把它搞到百倍人知，莫非是國民黨的臥底？「蘇院長準備讓他再鬧出幾十個笑話？」

另外，政府推出振興三倍券，其他部會也接著推出加碼的動滋券、農遊劵、藝fun券。杜紫宸說，中央各部會爭相埋單，讓大家高興地吃喝玩育樂，可這些政府補貼的錢要從那裡來？「以我的智商只能想到二種可能，一是排擠其他施政預算，另外一種可能就是舉債 ( 年輕人以後負責埋單）。在此誠心請教那位大師可以賜教解惑，是否還有第三種可能？接著他自問自答表示，「我想到了第三種可能：加稅。」

行政院 丁怡銘 蘇貞昌

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