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【今日最政點搶先看】主席保衛戰 江啟臣今赴高雄衝刺

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
國民黨行動中常會昨在南投舉行，黨主席江啟臣（圖）表示，若沒保住高市議長，「我主席也不當了！」。 本報資料照片
國民黨行動中常會昨在南投舉行，黨主席江啟臣（圖）表示，若沒保住高市議長，「我主席也不當了！」。 本報資料照片

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一、炫政績：總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今下午出席台灣機械工業同業公會代表大會。

機械工業同業公會的代表大會，讓蔡蘇都親臨，其中一個關鍵原因為，台灣機械工業同業公會在防疫期間是口罩國家隊的一員，協助政府將口罩日產能從180萬片到超過2000萬片，讓執政黨在這波防疫期間能大聲說「有口罩、會做事」，因此也讓蔡蘇都決定出席。

除了感謝防疫期間的戰友，據了解，蘇貞昌一早會先在行政院會說明紓困3.0大方向規劃，並將在下午與蔡英文同場時再度說明，熱絡全場氣氛。

二、朝野對決：立法院今天將進行考試委員被提名人審查會。

立法院臨時會近日進行考試院人事同意權案，昨為考試院長被提名人黃榮村審查會、下午則是考試院副院長被提名人周弘憲審查會，今日將進行考試委員被提名人審查會，預計明日上午進行考試院人事同意權案投票。

但尷尬的是，考委們還沒上任就被關心是否是工作將到尾聲。立委昨天關心的重點都是這些提名人是否會是考試院末代，考試院長被提名人黃榮村昨就說，最近朝野黨團都有廢考監兩院的修憲主張，所以自己慢慢地有末代院長的心理準備，也覺得責任更為重大；考試院副院長被提名人周弘憲則說，不管是否末代，尊重立法院職權。相信今日考委審查會勢必也將面對同一份考題。

三、江啟臣難題：國民黨主席江啟臣今陪同高雄市長候選人李眉蓁參訪鳳山運動中心、婦幼青少年中心

高雄市因為罷免讓國民黨失去江山，而後議長出缺，也讓國民黨在高雄的經營彷彿破了一個洞，因此市長補選任務與議長位置都是黨內重中之重的關鍵。

不過國民黨黨主席江啟臣昨在中常會上飽受質疑，挨批議長未協調好，這也讓江啟臣難得動怒開嗆，「議長沒選上主席也不當了！」今日江啟臣陪同李眉蓁跑選舉，勢必會被問到為何大動肝火，以及國民黨對於高雄未來的整體規劃等難題。

考試院 江啟臣 國民黨

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