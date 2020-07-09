短評／大巨蛋將全面復工 柯文哲清理戰場 劍指2024？

停工多年的大巨蛋終將復工，若順利，將在台北市長柯文哲第二任任內完工。昨被問到是否是要讓大巨蛋在任內完工列政績？柯否認，說對他而言是「善後」。柯從第一任狂打五大弊案，到二任頻頻「善後」，外界不免解讀柯為了2024總統大位，已開始清理戰場，部署戰局。

北市府近來放寬大灣北段全區住宅、調降回饋金；鬆綁中山區條通使用分區；關渡平原違建政策也撤守轉彎。屢把收拾前朝爛攤掛在嘴邊的柯文哲，面對大彎北違規戶、條通違規酒店、關渡平原違規建築，最後都選擇了妥協，原本市民期待的政治素人堅持不見了。

當年柯文哲打五大弊案打出高民調，但隨著這五大案一一查無「弊」，打弊無疾而終。柯文哲之前將大巨蛋打為零權利金、圖利貪婪財團的大弊案，並以未按圖施工勒令停工，但停擺了5年之後，大巨蛋現在仍是「零」權利金、也仍尚未符合「建築技術規則」第97、127條，柯文哲卻親上火線向市民報告，「北市府要讓遠雄全面復工」。

5年前柯文哲端出市府版的七項公安標準，質疑大巨蛋不符規定、不安全，並依未按圖施工勒令停工；如今則以「良知良能」告訴台北市民，大巨蛋會做到安全程度。同時強調一開始不給太多容留人數，等日後過程中看還有哪些可以繼續改善，滾動式修正。

柯文哲當年口喊除弊，現在變成要拚政績，為不讓大巨蛋等市政變成絆腳石，近年來動作頻頻，一一為口中的除弊解套。在政治圈走過一遭，當年的政治素人，也變成了搶開工、拚政績的典型政治人物。