柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

台北市長柯文哲2014年底剛上任，籌組「廉政透明委員會」，調查前市長郝龍斌、馬英九任內的五大案，並一度定調為五大「弊」案，但隨著大巨蛋即將全面復工，被市府視為燙手山芋的遠雄大巨蛋案若解決，當年柯文哲口中的五大「弊案」，也將全數結案。

五大案之一的美河市案，儘管2012年監察院糾正北市府，認為市府當年鑑價時，低估了土地成本，卻高估建物成本，北市捷運工程局聯開處前處長高嘉濃及科長王銘藏也遭判刑。但前市長郝龍斌任內重新鑑價，要求日勝生再付75.9億元，最後仲裁，市府討回33億多元。

至於松菸文創園區，北市府與富邦增補協議後，決議將誠品商場、展演空間營業收入，納入營運權利金，並納「超額利潤」機制，誠品旅館支付千分之五營收，市府共多拿回3.6億元的營運權利金。

雙子星案則是為了避免招標弊端，捷運工程局將先招標財務、法律等專業的總顧問團，2018年底國際標對外招商，原本由南海馬頓團隊得標，但因南海涉國安議題失去優先權，改由宏匯集團遞補得標，2019年與市府簽約，預計2021年6月取得建照，2026年完工。

至於三創園區案，三創同意將兩層樓的文創育成及多功能場館，無償供市府使用三年，回饋價值約1800萬元，五大案爭議也畫下句點。