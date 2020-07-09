經營旅行社的挺韓正妹諷：部長是龍龍，還是聾聾？

曾為高雄前市長韓國瑜主持青年座談會而爆紅的挺韓正妹李明璇，另一個身分是旅行社業者，她對林佳龍近期拋出的「旅行社沒競爭力就退場」說法不以為然，批毫無同理心，也缺乏做為主管機關的責任感，「不曉得部長是龍龍，還是聾聾？」

李明璇說，疫情重創旅遊業，更引發旅行社被迫倒閉潮，林佳龍卻說「正好利用這次疫情重新洗牌，沒競爭力的就逐漸退出市場。」

他說，自己正好就是經營旅行社，很想告訴龍龍部長，疫情發生這半年以來，所有業者很努力自救求生存，在配合「禁出團和禁接待入境團」政策之下，不是沒有競爭力，是邊境解封遙遙無期，大家營收才會慘跌98%以上。

「希望交通部長可以協助解決問題，不是只會講顧人怨的話。」李談到，林佳龍的看法，適用在疫情發生前，疫情期間卻無視旅行社業者艱困處境，一番話讓人聽了刺耳，「顯得毫無同理心，毫無做為主管機關的責任感」。

李明璇常在臉書發文表達看法，屢屢成為話題。李之前曾發文談三倍券，她說，「不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」簡單一句，不要讓辛苦的人，再多增加一分辛苦 。

李也談到「三倍券？明明就只有2千」，直接匯給人民2千元，照理說一定不難，卻要大家先花1千元現金搞預購，質疑政府是在紓困，還是辦百貨年中慶賺老百姓的錢？李的這篇發文也引起正反議論。