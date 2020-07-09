快訊

免費送、要抽籤 4大部會加碼補助券比一比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經營旅行社的挺韓正妹諷：部長是龍龍，還是聾聾？

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府前市政顧問、挺韓正妹李明璇常在臉書發文表達看法，屢屢成為話題。圖／李明璇提供
高雄市政府前市政顧問、挺韓正妹李明璇常在臉書發文表達看法，屢屢成為話題。圖／李明璇提供

曾為高雄前市長韓國瑜主持青年座談會而爆紅的挺韓正妹李明璇，另一個身分是旅行社業者，她對林佳龍近期拋出的「旅行社沒競爭力就退場」說法不以為然，批毫無同理心，也缺乏做為主管機關的責任感，「不曉得部長是龍龍，還是聾聾？」

李明璇說，疫情重創旅遊業，更引發旅行社被迫倒閉潮，林佳龍卻說「正好利用這次疫情重新洗牌，沒競爭力的就逐漸退出市場。」

他說，自己正好就是經營旅行社，很想告訴龍龍部長，疫情發生這半年以來，所有業者很努力自救求生存，在配合「禁出團和禁接待入境團」政策之下，不是沒有競爭力，是邊境解封遙遙無期，大家營收才會慘跌98%以上。

「希望交通部長可以協助解決問題，不是只會講顧人怨的話。」李談到，林佳龍的看法，適用在疫情發生前，疫情期間卻無視旅行社業者艱困處境，一番話讓人聽了刺耳，「顯得毫無同理心，毫無做為主管機關的責任感」。

李明璇常在臉書發文表達看法，屢屢成為話題。李之前曾發文談三倍券，她說，「不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？」簡單一句，不要讓辛苦的人，再多增加一分辛苦 。

李也談到「三倍券？明明就只有2千」，直接匯給人民2千元，照理說一定不難，卻要大家先花1千元現金搞預購，質疑政府是在紓困，還是辦百貨年中慶賺老百姓的錢？李的這篇發文也引起正反議論。

延伸閱讀

「讓沒競爭力旅行社退場」挨批 林佳龍：對業者正向期許

聯合報黑白集／林佳龍遺失的競爭力

【重磅快評】聰明部長愛避凶 少了同理心的傲慢很隔閡

從趨吉避凶到沒競爭力 林佳龍的同理心讓人很「隔閡」

相關新聞

短評／大巨蛋將全面復工 柯文哲清理戰場 劍指2024？

停工多年的大巨蛋終將復工，若順利，將在台北市長柯文哲第二任任內完工。昨被問到是否是要讓大巨蛋在任內完工列政績？柯否認，說...

柯文哲甩大巨蛋燙手山芋 當年五大弊案全出清

台北市長柯文哲2014年底剛上任，籌組「廉政透明委員會」，調查前市長郝龍斌、馬英九任內的五大案，並一度定調為五大「弊」案...

經營旅行社的挺韓正妹諷：部長是龍龍，還是聾聾？

曾為高雄前市長韓國瑜主持青年座談會而爆紅的挺韓正妹李明璇，另一個身分是旅行社業者，她對林佳龍近期拋出的「旅行社沒競爭力就...

沉寂三天 呂太郎：沒聽到蔡喝斥 心中無鬼

前大法官許玉秀投書指蔡英文總統找大法官、司法院前秘書長呂太郎到面前「喝斥」，司法院和總統府雖澄清，但在場的民間團體成員都...

蔡總統召見大法官「訓斥」 馬批「當然不可以」

蔡英文總統遭爆三月間把大法官呂太郎叫來總統官邸「訓斥」，前總統馬英九昨受訪時表示，「當然不可以」。國民黨和立院黨團也批評...

蔡馬同場 僅眼神交會一秒

前總統馬英九、蔡英文總統近日因港台國安法槓上，昨天兩人都出席指南宮「孚佑帝君成道一一四○周年大典」。但馬、蔡眼神僅交會一...

新聞眼／小法官守分際 被大法官毀了

前大法官許玉秀投書指蔡英文總統找大法官呂太郎到面前「喝斥」，呂太郎昨天自認「心中無鬼」。但總統要了解司改政策相關事宜，應...

「讓沒競爭力旅行社退場」挨批 林佳龍：對業者正向期許

受新冠肺炎疫情影響，不少旅行社傳出裁員、停業等消息，但交通部長林佳龍前天受訪時卻說，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場...

黃榮村：擴大三級機關政務任用不妥

立法院明天行使考試委員人事同意權，昨天審查正副院長被提名人黃榮村與周弘憲。面對朝野立委都喊出廢考、監兩院，黃榮村答詢表示...

香港局勢嚴峻 柯：雙城論壇改視訊 減少尷尬

今年台北上海雙城論壇受疫情影響至今尚未定案，台北市長柯文哲昨天表示，今年雙城論壇還是會辦，但改由視訊方式，可以減少尷尬與...

籲藍營團結 林明溱：蔡英文下令2022拿下南投

國民黨行動中常會昨到南投舉行，南投縣長林明溱「預警」說，民進黨主席蔡英文已下令要在二○二二年拿下南投執政權，呼籲國民黨一...

【即時短評】只是個行政官？大法官進官邸真的妥適？

司改國是會議期間，為了檢察官定位是「司法官」還是「行政官」，法界爭執不休，雖然行政官一詞不帶貶抑，但職掌刑事追訴的檢察官...

熱門新聞

孫大千：蔡英文應拿出訓誡大法官的魄力來推動司法改革

蘇嘉全外甥涉弊案 藍黨團爆內部調查結果竟列密件

國內新冠肺炎+0 日本女學生同校有症狀者抗體全陰性

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

裝冷氣電哪來？ 黃士修：蘇揆只說裝 又沒說可吹

林佳龍要沒競爭力旅行社退場 雄獅董座喊話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。