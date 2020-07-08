快訊

最強護照排行台灣落到33名 外交部這樣說

遭控涉弊 唐榮總經理張仲傑請辭：不排除提告國民黨

聯合報 / 記者黃有容/台北即時報導

國民黨黨團昨召開記者會，控總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及四件採購弊案，經濟部卻以密件調查，至今沒有懲處，張仲傑表示，對抹黑感到「遺憾、悲憤」，除主動辭職外，不排除對國民黨提告。

張仲傑昨晚再對記者表示，對於國民黨毀壞他的名譽，不排除提告。他說，提出辭職後沒有接到任何慰留，對於自己的事情也不想多說了，現在只希望主管機關盡快把唐榮董事長人選確定，讓公司穩定。

經濟部國營會則指出，在未確定屬於違法行為之前，都會以密件處理，並非特例；至於張聲明提出請辭，則要等收到唐榮書面文件。

張仲傑在國民黨黨團記者會後發出聲明，針對國民黨一連串「政治操作」，他表示，除了是「一而再的惡意抹黑」，甚至「無限上綱牽扯長官及家族長輩」，他感到遺憾、悲憤，也對長官與長輩心懷萬分愧疚。為了不讓國民黨再榨取政治利益，他已向唐榮董事長報告，辭去總經理一職。

張仲傑強調，他自一九八四年就進入唐榮，從基層技術員做起，先後擔任過七屆工會理事長，所有升遷調任，不曾依靠任何關係或遊說，對唐榮的付出甘之如飴，卅六年來始終如一。

國營會主任胡文中說明，經濟部政風處當初收到「匿名檢舉函」，稱張仲傑於唐榮四件採購案收取回扣，由於是匿名舉發，不排除內容會「誇張」，事關上市櫃公司的高階主管，因此以密件處理。

他強調，對於任何類似案間，都會以密件處理，這是考量到保護當事人名譽，並非特例、包庇；以公司治理角度，若高階主管確實有「違法」行為，董事會決議以公司名義起訴，就有必要公開，若是違反公司內規，則不一定要公開。

胡文中表示，張仲傑目前只是以聲明表示辭職，由於他是委任經理人，要等唐榮將書面文件送進經濟部，之後再回到董事會批准，才算正式「辭職成功」。

國民黨

延伸閱讀

張仲傑案反映國營事業系統問題 時力、民眾黨籲修法

相關新聞

經長任內包庇？沈榮津3點反擊：有問題就處理 別冤枉人

總統府秘書長蘇嘉全的外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭指有4件弊案遭查，但相關調查公文，卻遭時任經濟部長、現任行政院副院長沈...

張仲傑案反映國營事業系統問題 時力、民眾黨籲修法

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑被國民黨立法院黨團指稱涉及弊案，張今天請辭，並表示盼終結傷害與栽贓。時代力...

【即時短評】只是個行政官？大法官進官邸真的妥適？

司改國是會議期間，為了檢察官定位是「司法官」還是「行政官」，法界爭執不休，雖然行政官一詞不帶貶抑，但職掌刑事追訴的檢察官...

大數據分析選票 學者：青年重政策更願政黨輪替

民進黨中常會今天邀學者董建宏、鄭力軒專案報告，從大數據分析發現，許多昔日藍營鐵票區正在鬆動；青年選票對議題與政策的敏感度...

FBI局長揭陸阻美官員訪台 外交部強烈譴責

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊表示，若美國官員、議員想訪問台灣，中國會動用各種手段阻擾。我外交部表示，中國在國際上無所...

美國預告將退出WHO 外交部：密切注意發展

美國6日通知聯合國秘書長古特雷斯表示，美國預訂在一年後2021年7月間退出「世界衛生組織」(WHO)。外交部發言人歐江安...

國民黨問蔡政府是否跟隨川普切斷WHO 民進黨酸江啟臣

美國重要媒體於7日引述美國資深官員說法，指川普政府已致函聯合國秘書長，聲明將退出世界衛生組織（WHO）。國民黨表示，無論...

【變調民進黨1】只想說服、不想溝通 蔡政府和環團漸行漸遠

搶救大潭藻礁聯盟與超過75個公民團體啟動「搶救藻礁公投」第一階段連署，短短一周就達標，送件中選會；同時間，台灣健康空氣行動聯盟8月8日將在中部舉辦反空汙大遊行。曾經與民進黨並肩作戰的環保團體，如今紛紛走上街頭自力救濟。和民進黨對話的管道失靈了嗎？環保人士說，「如果對話只是說服，沒有意義」，環保學者也批評，「裝睡的人叫不醒！」

民進黨批馬英九：史上唯一總統介入司法案件

前大法官許玉秀爆料，蔡英文總統與公民團體會見時，曾把大法官呂太郎叫來當面訓斥。前總統馬英九上午出席指南宮「孚佑帝君成道1...

【重磅快評】聰明部長愛避凶 少了同理心的傲慢很隔閡

解封滿月，交通部長林佳龍偕衛福部長陳時中、台北市長柯文哲搭巴士行銷觀光，原本是要為業者打氣，但林一席「市場盤整、重新洗牌」...

吳怡農指漢光演習「作秀」挨批 段宜康：講的有錯嗎？

海軍陸戰隊日前「聯合登陸作戰」操演發生翻舟意外，民進黨智庫執行長吳怡農昨天表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求...

漢光演習為了表演？羅智強諷吳怡農「就是蔡英文要看的」

針對吳怡農直言軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。對此，台北市議員羅智強今在臉書諷吳...

熱門新聞

孫大千：蔡英文應拿出訓誡大法官的魄力來推動司法改革

BBC：巴西總統波索納洛 新冠肺炎確診！

蘇嘉全外甥涉弊案 藍黨團爆內部調查結果竟列密件

國內新冠肺炎+0 日本女學生同校有症狀者抗體全陰性

空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

裝冷氣電哪來？ 黃士修：蘇揆只說裝 又沒說可吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。