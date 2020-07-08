遭控涉弊 唐榮總經理張仲傑請辭：不排除提告國民黨

國民黨黨團昨召開記者會，控總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及四件採購弊案，經濟部卻以密件調查，至今沒有懲處，張仲傑表示，對抹黑感到「遺憾、悲憤」，除主動辭職外，不排除對國民黨提告。

張仲傑昨晚再對記者表示，對於國民黨毀壞他的名譽，不排除提告。他說，提出辭職後沒有接到任何慰留，對於自己的事情也不想多說了，現在只希望主管機關盡快把唐榮董事長人選確定，讓公司穩定。

經濟部國營會則指出，在未確定屬於違法行為之前，都會以密件處理，並非特例；至於張聲明提出請辭，則要等收到唐榮書面文件。

張仲傑在國民黨黨團記者會後發出聲明，針對國民黨一連串「政治操作」，他表示，除了是「一而再的惡意抹黑」，甚至「無限上綱牽扯長官及家族長輩」，他感到遺憾、悲憤，也對長官與長輩心懷萬分愧疚。為了不讓國民黨再榨取政治利益，他已向唐榮董事長報告，辭去總經理一職。

張仲傑強調，他自一九八四年就進入唐榮，從基層技術員做起，先後擔任過七屆工會理事長，所有升遷調任，不曾依靠任何關係或遊說，對唐榮的付出甘之如飴，卅六年來始終如一。

國營會主任胡文中說明，經濟部政風處當初收到「匿名檢舉函」，稱張仲傑於唐榮四件採購案收取回扣，由於是匿名舉發，不排除內容會「誇張」，事關上市櫃公司的高階主管，因此以密件處理。

他強調，對於任何類似案間，都會以密件處理，這是考量到保護當事人名譽，並非特例、包庇；以公司治理角度，若高階主管確實有「違法」行為，董事會決議以公司名義起訴，就有必要公開，若是違反公司內規，則不一定要公開。

胡文中表示，張仲傑目前只是以聲明表示辭職，由於他是委任經理人，要等唐榮將書面文件送進經濟部，之後再回到董事會批准，才算正式「辭職成功」。