經長任內包庇？沈榮津3點反擊：有問題就處理 別冤枉人

總統府秘書長蘇嘉全的外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭指有4件弊案遭查，但相關調查公文，卻遭時任經濟部長、現任行政院副院長沈榮津列為密件，國民黨團今質疑經濟部包庇，且沈榮津現在還升官，這是結構性在掏空國家、國營事業。沈榮津晚間透過辦公室做出3點說明，包含密件處理係憂慮影響唐榮治理、國營會查處後沒有發現確切違法事證，以及自己的態度是有問題就處理，沒問題就別冤枉人。

國民黨團今舉行記者會指出，唐榮對張仲傑案的內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬包庇。總召林為洲更說，時任經濟部長的沈榮津身兼國營事業管理委員會主委，但調查結果的公文列為密件，不公布也不處理，如今這些應該要負責的人全部升官了，這是結構性在掏空國家、國營事業。

一上任就被國民黨團質疑舊案的處理，沈榮津稍早透過辦公室對外說明，國民黨團不滿經濟部此事用密件處理，質疑官方刻意隱瞞，但事實上，唐榮是上市櫃公司，經濟部收到這樣對高階經理人的質疑，在還沒確認投訴是真是假情形下，沒有查證屬實就貿然對外揭露，恐會影響公司治理，因此才會採用密件形式。

沈辦指出，經濟部當時收到投訴時，第一時間就交給政風處，接續則由國營會查處，雖沒有發現確切違法事證，但仍造成社會觀感不佳，因此建議要請唐榮針對投訴內容改善，並修正相關規定，當時沈榮津認為處理投訴就是公事公辦，有問題就處理，沒有問題也不要冤枉任何人，最後是尊重幕僚單位的意見，因此也正式發文請唐榮改善。

行政院發言人丁怡銘則表示，如果政風報告有指出任何不法，當然會依相關規定處理；如果沒有違法，希望還給沈榮津清白。

丁怡銘還說，不明白國民黨邏輯，蘇貞昌升任沈榮津和經濟部長王美花是基於兩人在防疫中的貢獻，跟蘇嘉全、張仲傑有什麼關係？且蘇貞昌的個性外界都很清楚，唐榮公司內部若查有不法，絕對會依法處理。