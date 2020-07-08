張仲傑案反映國營事業系統問題 時力、民眾黨籲修法

總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑被國民黨立法院黨團指稱涉及弊案，張今天請辭，並表示盼終結傷害與栽贓。時代力量與民眾黨團皆表示，由於對該個案細節不甚清楚，不便評論，但國營事業的確長年存在系統性問題，盼政府要透過修法等方式讓國營企業制度完善，避免類似爭議再發生。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，過去曾質疑經濟部國營事業有政治酬庸約聘雇坐領高薪。陳說，國營事業約聘人員制度由來已久，雖是一年一聘，但薪水奇高，遠高於一般公開考試所任用人員，且這些人員不需要經過考試，僅需面試；而大量人事的安插，正好提供了國營企業系統性包庇的環境。

陳椒華指出，行政院副院長沈榮津任經濟部長時，時力就曾公開質詢過此議題，至今問題依然存在。陳呼籲，經濟部任用任何人事都應公開透明與公平，並修正不合理的法規。

民眾黨立委邱臣遠表示，為了避免國營事業酬庸化弊端，民眾黨上個會期就提出修法，要求擔任國營事業公股代表者須有3年以上經歷或學歷，以提升國營事業效率，貫徹國家給付行政之目的。

邱臣遠說，民眾黨並不是認為空降或官派就是不好，而是希望「用人唯才」，更重要的是，現在外界普遍對國營事業人事充斥著酬庸標籤，將會排擠優秀的人才進入。