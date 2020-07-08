FBI局長揭陸阻美官員訪台 外交部強烈譴責

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊表示，若美國官員、議員想訪問台灣，中國會動用各種手段阻擾。我外交部表示，中國在國際上無所不用其極打壓臺灣及我國友人，無益兩岸關係發展，更激起臺灣對中國政府的反感。

外交部發言人歐江安表示，已注及FBI局長瑞伊7日在華府智庫「哈德遜研究所」發表演說，揭露北京當局不當運用影響力滲透美國，例如以威脅逼迫的手段企圖阻撓美國各層級官員訪台。對於中國政府粗暴干預外國政府與我國互動，外交部給予強烈譴責。

歐江安表示，台灣的民主、自由、人權及法治發展等成就，已經普獲國際社會肯定，這是中國政府無法打壓的事實。外交部呼籲國際社會正視中國打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣，抗拒中方無理要求。