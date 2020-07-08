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美國預告將退出WHO 外交部：密切注意發展
美國6日通知聯合國秘書長古特雷斯表示，美國預訂在一年後2021年7月間退出「世界衛生組織」(WHO)。外交部發言人歐江安表示，將繼續密切注意後續情勢發展。
外交部指出，參與WHO一直是我國全體國人的熱切期盼，也是政府推動參與國際組織的重點目標，不會改變。近來新冠肺炎疫情肆虐全球，更加凸顯全球防疫合作不容任何缺口的重要性，我國成功的防疫經驗，已使國際社會瞭解將台灣納入全球公衛體系的必要性及急迫性。
因此，今年上半年我「世界衛生大會」(WHA)推案所獲國際的支持聲量大幅成長，為歷年來最高；除美國持續大力支持之外，也有越來越多的理念相近國家以多元方式表達對台灣的支持，為我案增添前進的動能。
歐江安表示，現階段，外交部將繼續加強與美國、其他理念相近國家及友邦合作，全力爭取更多國際友人認同並支持我案的訴求；同時外交部也會繼續秉持「專業、務實、有貢獻」的原則，依據國際情勢的變化，與衛福部等相關部會共同研議最符合我國利益的推案目標及策略。
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