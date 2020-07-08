國民黨問蔡政府是否跟隨川普切斷WHO 民進黨酸江啟臣

美國重要媒體於7日引述美國資深官員說法，指川普政府已致函聯合國秘書長，聲明將退出世界衛生組織（WHO）。國民黨表示，無論過程及最後結果如何，對於我國爭取有意義參與世界衛生組織，恐有重大影響，民進黨政府不能不表態或僅如過去所為，虛與委蛇，毫無積極規畫與作為。

民進黨稍早回應，基於「健康無國界」且台灣人有權參與國際社會、有權和國際上所有人共同為人類的健康福祉努力，政府與台灣人民將持續推動參與包括世衛在內的各項國際組織。

民進黨說，「台灣之所以被國際組織排除在外，是因為中國的打壓，作為一個國際政治學者的江啟臣不會不知道，怎麼當了國民黨主席後，就和馬前總統一樣，選擇性地忘了？」

國民黨則質問民進黨政府，在外交和國際參與事務上，有沒有依憲法及人民所託，以切實可行之法，拓展中華民國國際空間為己任？有沒有真切檢討已經連續4年無法派員列席WHA（世界衛生大會）的失敗原因及究責行政首長？有沒有在美國缺席下，繼續爭取有意義參與WHO的備案？或者，有沒有跟隨川普政府切斷與WHO聯繫的可行計畫，而計畫方向又大致為何？