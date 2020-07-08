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民進黨批馬英九：史上唯一總統介入司法案件

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前總統馬英九，上午出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」，祈求國泰民安、風調雨順。記者黃義書／攝影
前總統馬英九，上午出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」，祈求國泰民安、風調雨順。記者黃義書／攝影

大法官許玉秀爆料，蔡英文總統與公民團體會見時，曾把大法官呂太郎叫來當面訓斥。前總統馬英九上午出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年大典」，受訪時被媒體問到蔡英文總統把大法官叫來這樣可以嗎？馬英九說，「當然不可以。」

民進黨稍早發出聲明，指馬英九從來都不知道自己的問題是什麼，才留下許多問題讓國民來承受，「不過好險，你已經卸任了。」

民進黨也說，當總統可以關心司法政策，但不能介入司法個案，這簡單的憲政常識，一般人都懂，不必讀法律系。

民進黨對馬英九說，「當你在評論大法官可不可以參與和民間司改團體的政策溝通時，不要忘了中華民國打從民選總統以來，唯一一件，也是最嚴重的總統介入司法案件，就是你當年把檢察總長叫到總統官邸報告司法個案，並藉此發動黨內政爭，打擊政敵。直到今天，你還沒有因為這件事向國人道歉。找別的議題模糊焦點，並無法抹去你就是那個歷史上唯一。」

大法官 司法 馬英九

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