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【重磅快評】聰明部長愛避凶 少了同理心的傲慢很隔閡

聯合報 / 主筆室
交通部長林佳龍一席「市場盤整、重新洗牌」說法刺傷業者，林辯稱是新聞標題下得聳動，和他的原話有隔閡。圖／本報資料照片
交通部長林佳龍一席「市場盤整、重新洗牌」說法刺傷業者，林辯稱是新聞標題下得聳動，和他的原話有隔閡。圖／本報資料照片

解封滿月，交通部長林佳龍偕衛福部長陳時中、台北市長柯文哲搭巴行銷觀光，原本是要為業者打氣，但林一席「市場盤整、重新洗牌」說法反而刺傷業者；林佳龍雖辯稱是新聞標題下得聳動，但和他的原話有隔閡，不過，證諸他近來發言，很難不讓人對他產生傲慢又很會「趨吉避凶」的感覺。

面對疫情，旅遊業首當其衝，林佳龍受訪表示，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場等；林佳龍的話很專業，但少了同理心，也沒有溫度，難怪業者聽來刺耳，指有無競爭力、倒閉或存在，都是市場機制，每個人有各自的經營方式和特色，官員應予尊重，而不是把旅行社說得好像很糟糕，這種發言讓人覺得傲慢。

林佳龍驚覺退場說引發爭議，晚間在社群媒體說明，指他的完整說法是「有些業者自行評估，認為長期沒有競爭力的，想要退場，只要做好對員工權益的保障，我們也尊重」，新聞報導很完整，但標題下得很聳動，和他的原話有幾層隔閡。林的澄清避開了「重新洗牌」、「人助也要自助」的用語，但所謂的「完整說法」，還是無法去除傲慢的味道。

官員失言難免，但次數頻繁、模式類同，多少還是可以反映其心態；日前端午連假期間國道塞爆，國五甚至創下連塞32小時的紀錄，被塞民眾苦不堪言，抱怨政府沒有事先因應，林佳龍受訪時竟要民眾不要在尖峰時間、特定路段自己要去塞，要民眾做聰明的用路人及趨吉避凶；林佳龍顯然忘了交通部長的責任，少了同理心的言論，其實並不能墊高自己的高度，反而讓人看見了傲慢。

再談「趨吉避凶」，林佳龍是否聰明？是否傲慢？大家見仁見智，至少他認為在國五塞車的用路人是不夠聰明的，因為他們不懂得趨吉避凶，但在政治上，林佳龍就展現出高超的「趨吉避凶」本領了。

上月中火重啟2號機演變中央地方互槓，鬧得沸沸揚揚，台中市長盧秀燕最初拿的就是林佳龍訂的管制生煤自治條例當武器 ，如今林佳龍換了位子換了腦袋，竟說「解決空汙是複選題」、「別把問題過度政治化」，忘了當年是他如何專打中火，還訂自治條例套住中火的脖子，那時怎麼沒想到解決空汙是複選題？

林佳龍如今位居要津，躋身民進黨接班梯隊，政治前途大好，看到藍營盧秀燕把中火的議題打得火熱，就怕這把火最終會燒到當初訂出地方自治條例的自己，竟向盧喊話不要過度政治化，還說解決空汙是複選題，試圖淡化中火對空品的危害，原來最懂政治上的「趨吉避凶」正是他本人吧！   

林佳龍 中火 競爭力

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