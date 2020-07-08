吳怡農指漢光演習「作秀」挨批 段宜康：講的有錯嗎？

海軍陸戰隊日前「聯合登陸作戰」操演發生翻舟意外，民進黨智庫副執行長吳怡農昨天表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，更批「操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途」，引發軒然大波。國民黨立委諷刺吳怡農應該直接向蔡英文總統建議，蔡總統昨天下午表示，「吳怡農的這個說法，不盡公平。」

民進黨前立委段宜康今天在臉書聲援吳怡農，反問「吳怡農講的有錯嗎？」他說，演習、測驗、下基地的首要目的，本來就是在找出部隊的弱點和缺失；追求臨場表現完美，往往反而掩蓋了問題，這是國軍和美軍演練思維，最大差異之所在。

蔡總統昨天表示，國軍在這幾年在演習規模或規畫都精進非常多，漢光演習也是國軍演訓的一部分，此時此刻，大家都要一起來替國軍加油，「因為他們是保家衛國最重要的一個力量。」對於蔡總統的回應，吳怡農受訪時表示，雖然大家在不同位子，但出發點都希望國軍更好；提出問題檢討，經常是尷尬的過程，但必須去面對，改變需要全民一起推動，面對問題就是第一步。

吳怡農指出，國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？預想的任務，無論是奪回外島的歸復作戰或模擬敵軍的登陸作戰，是合理的嗎？不是更應該專注於確保每一艘試圖接近台灣的解放軍船艦都無法登陸？

吳怡農說，「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了『表演需求』；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」