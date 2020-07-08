漢光演習為了表演？羅智強諷吳怡農「就是蔡英文要看的」

針對吳怡農直言軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。對此，台北市議員羅智強今在臉書諷吳怡農，「要去跟你老闆說啊」，因為漢光演習不是別人，就是蔡英文要看的。

羅智強指出，如果民進黨認為國軍訓練形式化，表演化那執政4年多來，是在幹嘛？還是像電影《號角響起》說的，騙別人，也騙自己？民進黨最糟糕的一點，就是把國軍當「夜壺」，要搞仇中的時候，就說國軍勇猛頑強，台灣人不用怕老共，嗆起來就對了，一旦國軍出了包，民進黨馬上又置身事外，把國軍當落水狗打。

羅智強說，私菸案，要一個少校扛起來；磐石艦染疫，都是海軍的錯，拍板出航的決策者沒有責任，現在海軍陸戰隊演訓意外，民進黨再像沒事人一樣說風涼話，「啊演訓都是表演啦」三軍將士，能不寒心嗎？