民進黨暑期營隊明開放報名 蔡英文、張雅琴都是講師

暑假即將到來，民進黨推出「島嶼未來，青年上場」3系列營隊，分別為「政治職人學堂」、「國務青旗艦營」及「兩岸及國際事務兵推營」。其中「國務青旗艦營」將邀請蔡英文總統親自授課，「政治職人學堂」則請來主播張雅琴擔任講師。

青年部主任蔡沐霖表示，這次「政治職人學堂」提供4天帶狀課程，師資除了政委唐鳳，還有民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說明立法院運作、網紅張志祺說明社群行銷及主播張雅琴分享經驗。時間分為7月22日、7月29日、8月5日及8月16日4天，地點在交通部集思會議中心。

民主學院副主任邱世元說明，「國務青旗艦營」是今夏最辣的營隊，邀請辣台妹蔡總統參加，他強調，政治的想像不只是看「橋牌社」跟「紙牌屋」等電視劇，課程從台灣民主、國家治理、社群網路創新、模擬實戰、體驗政治工作及執行決策力培養都有。此營隊共3天兩夜，從8月2日至4日，在台北沃田旅店，18到30歲都可報名，師資有蔡總統、桃園市長鄭文燦、外交部長吳釗燮、政委唐鳳及文化部前部長鄭麗君。

國際部副主任謝佩芬介紹「兩岸及國際事務兵推營」，她表示，國際情勢詭譎，美國總統11月即將舉辦總統大選，中共對台威嚇有增無減，港版國安法說過就過，北韓不按牌理出牌，更不用說全球疫情究竟何時能了。在這樣的大環境之下，台灣的國家安全空前重要，因此，國際部與中國部將於9月10日至9月13日共同舉辦「兩岸及國際事務兵推營」，這將是今年唯11個兵推營，對一般人而言，看起來神秘、充滿情報感的國安決策，透過讓學員以角色扮演、實際操作兵推，來瞭解國安決策者在下決定前如何面對、洞悉國際局勢變化，捍衛台灣的國家利益以及自由民主的價值。

謝佩芬說，「兩岸及國際事務兵推營」邀請國內兩岸、外交、國防最強師資陣容，包括立委羅致政、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁、中央警察大學公共安全學系專任教授董立文、台灣智庫執行委員賴怡忠、台灣戰略學會研究員蘇紫雲、行政院大陸委員會諮詢委員馬振坤為學員授課。此外，營隊也邀請到曾任國安會幕僚的最強導師團隊，包括吳怡農、謝佩芬、李問、陳博洲，親自帶領學員做出重大國安決策，錯過機會不再。

民進黨發言人顏若芳表示，系列營隊將於明天中午12點開始於民主進步黨LINE@平台進行報名，營隊詳細資訊請至民主進步黨官網、Facebook粉絲專頁或LINE@平台查詢瞭解，名額有限，請有興趣的朋友們踴躍報名。