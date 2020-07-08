大數據分析民進黨得票 發現桃竹年輕人投蔡英文比率高

民進黨中常會今天邀請中興大學景觀學程副教授董建宏、政治大學社會學系副教授鄭力軒分析「從大數據分析看人口變遷與歷次大選變化」，報告中指出，人口趨勢變化與2020年總統大選選票呈正相關增長，尤其新移民聚落，例如竹北、桃園，因為年輕人移居比率高，且捷運及產業發展聚落，支持蔡英文比率也高。

據轉述，報告內容指出，近幾年都會區人口結構一直在改變，年輕人對政黨的黏著性沒有那麼高，尤其年輕人都是「議題取向」，例如2020年大選，蔡英文總統獲817萬票當選，但民進黨的政黨票卻沒有反映出來，因此推估年輕選票主要是「人選人」，而不是「人選政黨」。

報告也提到，近幾年年輕人一直往都會區走，鄉下地方人口不斷流失，但台北、台中的年輕人口沒有成長，大多數年輕人都去了桃園及新竹，因此在桃園會出現不一樣的選舉模式和結果，這都是人口流動影響出來的投票結果。年輕朋友在意薪資、買房子，就像很多在台北市工作的年輕人都住在新北市，台北市的年輕人口也一直流到桃園、新竹。因此從投票結構來看，政黨必須注意年輕朋友的訴求，要去做青年政策的回應與修正；鄉下的青年比較少，因此都市和鄉村的選票訴求也不同。

報告提到，為什麼有些投給蔡英文的人沒投給民進黨？因為年輕人認為可以給小黨機會，但對蔡英文個人信任，因此投給蔡。年輕人是近幾年投票結果的轉捩點，但年輕人對政黨的屬性不高，都是選人和選政見，這是各個政黨要去思考的重點。

民進黨主席蔡英文聽取報告後表示，執政就是要兢兢業業，每天都要努力將政策做好，要去思考有些政策為何別人不支持，是錯了？還是因為溝通不好？她也說，從2018到2020年的選舉經驗很殘酷，選民很快會戰在你對立面，執政就是要承擔，要認真看政策是否符合人民需求。