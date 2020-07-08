中常委嗆議長沒協調好 江啟臣動怒：沒選上主席也不當了

國民黨改革如火如荼，黨主席江啟臣7月5日起南下2個月說明改革委員會方案，並與黨員和黨代表溝通、聽取意見。不過，國民黨中常會今年除了高雄市長補選議題外，首度移師南投就出師不利，江啟臣為「雙長」補選以及黨內改革兩頭燒，卻遭中常委質疑議長未協調好，讓江啟臣動怒開嗆「議長沒選上主席也不當了！」

據了解，中常委沈智慧在發言上就議長、市長補選以及黃復興更名議題質問江啟臣，為什麼不下去幫忙輔選市長？讓黨務繁忙的江啟臣忍不住動怒，表示身為主席有很多事情要處理，也要下鄉聽取大家意見，非常的繁忙。

在議長的部分，據悉，沈智慧也質疑黨中央沒有協調好，才造成高雄市議會國民黨團的分裂，可能導致議長落選。江啟臣則表示，他已經在已故的高雄市議長許崑源靈前發誓，一定會盡全力為國民黨保住議長的位子，他甚至開嗆「議長沒選上我主席也不當了！」

據轉述，沈智慧也提及黃復興改名，現場也有數民黨代表有意見，認為黃復興不需要變，不過黃復興黨部主委臧幼俠說，黃復興本來就是個代號，大家還是會叫做黃復興，只是名稱改為「退伍軍人委員會」而已，其他並沒有改變。

此外，現場也有黨代表抱怨黨費漲到500元不太適當，希望可以漲到300元就好，理由是經濟不景氣，黨員難召，黨費也很難收，有黨代表抱怨有人連200元都不交了，漲到500元要怎麼收？國民黨副秘書長柯志恩就說，當作一天多繳一塊錢給國民黨，如果連這樣都不願意那怎麼辦。