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學界都巴不得被提名當考委 張其祿：因為真的太涼了

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨五位立委在議場內拉起「酬庸養肥貓，修憲廢考監」布條。記者蔡晉宇／攝影
民眾黨五位立委在議場內拉起「酬庸養肥貓，修憲廢考監」布條。記者蔡晉宇／攝影

立法院全院審查會今下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查。民眾黨立委張其祿表示，自己來自學界，最清楚部分學界教授都希望能被提名為考試委員，因為真的太涼了，「錢多，事少，離家近」。張其祿說，考試院的業務固然有其專業性，但以一個院的架構還處理，實不恰當，應朝向廢除方向改革。

張其祿質詢前，民眾黨五位立委在議場內拉起「酬庸養肥貓，修憲廢考監」布條，並高喊該口號。張其祿首先詢問周弘憲，對廢考院的態度為何。周弘憲回應，由於自己目前仍是銓敘部長，沒有立場評論自己的上級機關，但百分百尊重立法院職權，未來立院所作之決議若通過修憲，也都尊重；且無論是不是末代考委，都會做好份內的事情。

張其祿表示，考試院的主要功能就是一年平均開50次院會和舉辦平均20場國家考試，加上行政院所屬的人事行政總處也負擔考院部分功能，讓考試院更顯得沒有事情可做；自己在學界的朋友有些都巴不得被提名當考委，因為太好了，是部長的待遇「薪資這麼高，事情這麼少」，若像周弘憲，甚至還是院長級待遇。

周弘憲回應，考試院有五大職權，另公務人員任免、考績、級俸、升遷、褒獎和法治事項也是屬於考試院。張其祿表示，這些功能自己也會背，但問題是若從公務人員被考試院服務角度來看，僅有剛進入公家體系的考訓，和退休後兩個階段和考試院業務相關，無怪乎被外界稱為「肥貓」。

張其祿進場前，民眾黨團也在議場外表示，目前針對考試委員部分，本周五的投票不會出席、也不會投票；並指出，已展開尋求29位立法委員連署來完成民眾黨版廢考監提案。

民眾黨團表示，希望廢考監議題不要分朝野、分藍綠，盡可以讓各個版本進到修憲委員會，可以被討論，一起集思廣益。

考試院 立法院

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立法院進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會

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