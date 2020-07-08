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影／國民黨行動中常會 江啟臣：落實由下而上改革動力

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國民黨行動中常會在南投縣舉行，黨主席江啟臣帶領中常委、黨代表表達改革決心。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會在南投縣舉行，黨主席江啟臣帶領中常委、黨代表表達改革決心。記者江良誠／攝影

國民黨行動中常會今天下午在南投縣舉行，黨主席江啟臣說，這是改革委員會與黨代表座談的重要場合，7月起將隔周在各縣市舉辦，希望黨代表踴躍發表黨務改革意見，唯有匯集更多意見，黨的改革才能減少波折、降低紛擾，讓改革的力道更扎實。

江啟臣說，7月開始隔周都是行動中常會，每個縣市都會排不同時間，配合縣市舉辦。南投是國民黨執政縣市，縣長林明溱執政表現成績相當輝煌。南投觀光因疫情受創嚴重，希望藉由行動中常會，共同關注各縣市議題，也希望這縣市執政資源發揮到最大，帶動各縣市經濟發展。

他說，他在中央黨部辦公桌後懸掛著南投藝術大師李轂摩墨寶，上面寫著「勇敢改變」。在他每天走進辦公室就提醒：「莫忘改革初衷」。今天行動中常會來到南投，就是要具體落實由下而上的改革動力，透過溝通與凝聚的過程，讓國民黨勇敢穩健地踏出改革步伐，也是改革委員會與黨代表座談的重要場合，希望所有的黨代表能夠知無不言、言無不盡，踴躍發表黨務改革的意見，也只有匯集更多意見，改革才能夠減少波折、降低紛擾，讓改革的力道更扎實，讓前進的動力更飽滿。

國民黨行動中常會在南投縣舉辦，黨主席江啟臣希望落實由下而上的改革動力。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會在南投縣舉辦，黨主席江啟臣希望落實由下而上的改革動力。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會在南投縣舉行，黨主席江啟臣帶領中常委、黨代表表達改革決心。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會在南投縣舉行，黨主席江啟臣帶領中常委、黨代表表達改革決心。記者江良誠／攝影

中常會 國民黨 江啟臣

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