影／國民黨行動中常會 江啟臣：落實由下而上改革動力

國民黨行動中常會今天下午在南投縣舉行，黨主席江啟臣說，這是改革委員會與黨代表座談的重要場合，7月起將隔周在各縣市舉辦，希望黨代表踴躍發表黨務改革意見，唯有匯集更多意見，黨的改革才能減少波折、降低紛擾，讓改革的力道更扎實。

江啟臣說，7月開始隔周都是行動中常會，每個縣市都會排不同時間，配合縣市舉辦。南投是國民黨執政縣市，縣長林明溱執政表現成績相當輝煌。南投觀光因疫情受創嚴重，希望藉由行動中常會，共同關注各縣市議題，也希望這縣市執政資源發揮到最大，帶動各縣市經濟發展。