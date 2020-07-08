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影／旅行社倒閉潮 江啟臣痛批林佳龍漠視缺乏同理心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國民黨行動中常會在南投舉行，黨主席江啟臣（中）在會中痛批交通部長林佳龍在旅行社倒閉潮中，欠缺同理心。記者黃仲裕／攝影
國民黨行動中常會在南投舉行，黨主席江啟臣（中）在會中痛批交通部長林佳龍在旅行社倒閉潮中，欠缺同理心。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席江啟臣說，民進黨執政以來，國內觀光業大受衝擊，又因新冠肺炎疫情雪上加霜，業者已經苦不堪言，沒想到交通部長卻說，現在是市場洗牌的好時機「沒競爭力的退場」，卻遺忘了每一個裁員都是每一個家庭經濟的困境，中央官員漠視缺乏同理心，讓人痛心。

江啟臣說，南投是台灣的中心也是觀光首都，受到新冠肺炎衝擊，南投縣首當其衝，日月潭潭4月旅客人數只有6萬5845人，相較去年同期46萬人減少85%，其他重要景點包含惠蓀林場、溪頭自然教育園區等地，也都減少40%以上，令人憂心！

民進黨4年前執政以來，陸客大幅減少，只靠政策工具多次加碼，投入大量公帑，但其他國家客源、國內旅客依舊無法補足。今年初新冠肺炎疫情擴散，更讓觀光旅遊業雪上加霜，業者苦不堪言，中央官員的漠視與缺乏同理心，更是令人痛心。

交通部長卻率爾說出，現在是市場洗牌好時機，甚至大辣辣的宣示「沒競爭力的退場」，卻忘了每一個裁員都是每一個家庭經濟的困境，每個歇業公司行號，更代表著產業的衰退！

江啟臣說，這樣的困境不是產業界想要看到的，也不是他們自找的，大家過去以來正常的競爭環境下，非常不一樣的另外環境，面對這樣的環境，政府應該要有同理心，而不是把這當成是正常的、客觀的競爭環境，考驗這些辛苦的業者。

隨著國內疫情緩和，更應該是積極拉高國旅量能，全力輔導觀光業者轉型升級的契機。國民黨第一時間串連執政縣縣，宣傳地方政府防疫工作，推動安心旅遊。未來，也將繼續鼓勵，縣市政府串連旅遊資源，持續提出互惠共榮的國旅優惠，透過縣市互訪，提高國內旅遊數量，創造產值，協助旅遊業者度過難關。

國民黨行動中常會今天在南投縣召開，黨主席江啟臣痛批交通部長林佳龍漠視觀光業困境，缺乏同理心。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會今天在南投縣召開，黨主席江啟臣痛批交通部長林佳龍漠視觀光業困境，缺乏同理心。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會今天在南投縣召開，黨主席江啟臣痛批交通部長林佳龍漠視觀光業困境，缺乏同理心。記者江良誠／攝影
國民黨行動中常會今天在南投縣召開，黨主席江啟臣痛批交通部長林佳龍漠視觀光業困境，缺乏同理心。記者江良誠／攝影

江啟臣 林佳龍

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