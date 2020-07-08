蘇貞昌稱女兒質詢決定裝冷氣 葉元之：不是蘇家私房錢

行政院長蘇貞昌說，自己有2個孫女念小學，女兒立委蘇巧慧不管在國會還是家庭都在「質詢」冷氣的問題，他決定給孩子們更好的環境。新北市議員葉元之說，這筆錢是人民的納稅錢，不是蘇家的私房錢。

葉元之表示，蘇貞昌宣布將投入323億元前瞻預算，在2022年前幫全台國中小裝冷氣，裝冷氣這件事值得肯定，但把球做給蘇巧慧實在噁心，爸爸當行政院長、女兒當立委，就是會出現這種荒謬的事。

葉元之說，裝冷氣是全國不分藍綠首長及民代的期待，結果蘇貞昌偏偏說是蘇巧慧的功勞，意圖就是要拉抬蘇巧慧2022年參選新北市長的選情。蘇做球給女兒，公私不分也不是第一次。