基隆冷氣電力更新3億 林右昌：很多縣市財政不好憂排擠

針對行政院長蘇貞昌昨天宣布國中小2年內全面裝冷氣，基隆市長林右昌今天表示，很多縣市財政不好，會否造成排擠要考量。

林右昌說，設冷氣的事情，基本上是樂觀其成，但基隆市相關校舍多老舊，牽一髮動全身，如果要裝冷氣整個電力系統要全部更新，是一筆非常龐大的經費。所以我們非常期待這個案子，也樂觀其成，更希望中央的經費要寬裕或充足，避免把單價或經費壓得很低，到時候執行時會變得非常困難。

林右昌並表示，經費除了充足外，整個計畫應該要有持續性，規模很龐大，到時地方上都在進行相關電力設施改善工程，包括料件、電力相關施工人員會不會造成短缺？這些都是需要考慮的，經費要充足，配套要到位，希望計畫能持續，也不要造成地方財政的負擔，在這些條件前題之下，樂觀其成，基隆市也都會全力來配合。

林右昌說，中央會依財政等級應有配合款，配合款就是如果經費越龐大，地方配合款就越多，這牽扯到地方原本財政的能力，是否會造成排擠？很多縣市財政狀況並不好，在2年內要整個配合款的投入，還要再細算一下。以基隆市而言，光是整個電力系統的更新就要3億1千萬元，希望中央可以給予更多的支持和協助。