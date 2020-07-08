影／總統訓斥大法官 藍委批：昔說黑手 今說傾聽民意

前大法官許玉秀日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來訓斥。府方回應指許當天不在場，一切是憑空指控。國民黨文傳會主委王育敏今(8)日表示，蔡總統嚴重逾越憲政分際，行政權凌駕司法權，讓司法獨立審判的公信力蕩然無存，國民黨鄭重要求蔡英文，應該為她不當的違憲、濫權，向全國人民道歉。

蔡總統昨天回應表示，找呂太郎過來約詢沒有所謂的斥責，應該有的尊重和禮貌都有的。國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，如果大法官可以像計程車一樣，被總統招之即來、揮之即去，未來有哪一個大法官敢執行憲法賦予的職權，彈劾總統與副總統？前總統馬英九當年與前檢察總長黃世銘見面，了解前立法院長王金平的司法關說案，被綠營批評是干預司法，如今換了蔡英文，就變成是禮貌傾聽民意，根本是雙重標準。

王育敏痛批，總統無視於五權分立，嚴重逾越憲政分際，把大法官隨傳隨到訓斥，質疑蔡英文，「你現在真的認為，可以把中華民國的總統，變成像當武則天一樣？」國民黨強烈要求蔡英文鄭重道歉，同時呂太郎應請辭下台。