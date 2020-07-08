蔡英文召喚呂太郎風波 國民黨：蔡應道歉、呂要下台

前大法官許玉秀爆料指蔡英文總統與公民團體會見時，曾令大法官呂太郎到現場向她報告修法事宜，並當面訓斥。中國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡總統嚴重逾越憲政分際，把大法官隨傳隨到訓斥，權力無比膨脹，遠遠超過美國總統川普。而行政權凌駕司法權的結果，司法獨立審判的公信力將蕩然無存，國民黨強烈要求蔡英文應鄭重道歉，呂太郎則應請辭下台。

王育敏上午與考紀會主委葉慶元、文傳會副主委王鴻薇舉行「憲政體制踩腳下、蔡英文權比川普大」記者會。王育敏表示，蔡英文將大法官隨傳隨到訓斥一事傳出，各界都大表震驚；據網友投票顯示，高達八成民眾認為總統不可以對大法官下任何指導棋，也有八成民眾認為總統不可叫大法官到司改團體面前說明司法事務，另也有高達七成七的民眾認為行政權干涉司法權情形嚴重。

對於總統府反駁此事為「憑空指控」，蔡英文說「該有的尊重和禮貌都有」。王育敏質疑，包括當天在場的民間司改會董事長林永頌、辦公室主任蕭逸民都證實此事，林永頌甚至說「我不是沒有看她（蔡英文）那麼凶過，但當天口氣真的很不好」，國民黨呼籲公布當日錄音還原真相，「尊重與禮貌不是蔡英文說了算」！。

王育敏表示，蔡英文以司法改革者自居，但此事暴露出心中絲毫沒有對憲政體制應有的尊重，未來又有何立場推動司法改革？當執政者肆無忌憚將憲政體制踩在腳下，又讓國人如何能相信司法能超然獨立？不會只為特定政黨或人士服務？為此，國民黨要求蔡英文向國人公開道歉。

王育敏強調，呂太郎身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻讓總統隨傳隨到，對當權者如此卑躬屈膝，顯然已不適任大法官職務，國民黨要求呂太郎立即請辭下台。

考紀會主委葉慶元律師批評，司法權與行政權相互監督，大法官並不是總統的部屬。蔡總統以呂太郎大法官曾任司法院秘書長為由，就直接召喚呂大法官前來，當著「公民團體」的面加以斥責，是嚴重侵害司法獨立之行為。退一步說，就算呂大法官目前仍然是司法院秘書長，總統也不應越過司法院院長，直接召喚司法院秘書長予以斥責。

葉慶元指出，我國目前大法官中，多位曾任政務官，許宗力大法官曾任公平交易委員會委員、吳陳鐶大法官曾任法務部次長；張瓊文大法官曾任司法院副秘書長；蔡宗珍大法官曾任考選部部長；黃昭元大法官曾任中選會委員。如果依照蔡總統的邏輯，總統可以隨時召喚曾任政務官的大法官，針對其之前政務官內任的政務予以當眾斥責，我國的大法官哪裡還有崇高性及獨立性可言？