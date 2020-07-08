達賴代表：若台灣覺得不方便 達賴喇嘛不會勉強來訪

蔡英文總統執政後，達賴喇嘛一直未曾訪台。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長、達瓦才仁上午表達立場，台灣佛教團體多次提出邀請，如果台灣方便，達賴喇嘛願意訪台，身體狀況也沒有問題。但如果台灣政府因為中共威脅或自己的利益，感到不便，也不會為難別人。台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，希望外交部可以更開放，讓民間促成達賴喇嘛訪台。

達賴喇嘛6日歡度85歲生日，在視訊中他期待再度訪台，外交部回應表示期待和歡迎，但稱目前沒收到申請。由於蔡政府執政四年多，達賴喇嘛不曾訪台，被認為是否蔡政府態度有所保留。

上午立法院舉辦「台灣國會西藏連線」成立大會，媒體訊問達瓦才仁，過去幾年年間基金會與民進黨政府互動情形。達瓦才仁沒有直接回應。但他表示，台灣有很多佛教徒，達賴喇嘛重視自己佛教領袖身分，即使偏遠地區邀請都會去，台灣有很多佛教團體提出邀請。如果台灣方便、覺得ok，他願意來台訪問。但如果台灣因為中共威脅，或自己的利益，感到不方便，也不要勉強。面對中國強權，不得不採取應對，常會有各種為難情況，達賴喇嘛立場一貫都是不為難別人。「我們也很清楚告訴台灣政府，除非台灣政府覺得很方便，否則不會去勉強，立場就停留在這個階段，一直到現在。」「大家可能都有些為難之處，目前狀況就是這樣。」

他也對達賴喇嘛健康狀況作出說明。醫療小組建議達賴喇嘛不要長途旅行，盡量避免六小時以上的旅行，特別是達賴喇嘛之前有低血糖問題，雖然現在已在維持，但已減少前往歐美。但雖然辛苦，也不是不能出訪，若雙方方便，達賴喇嘛訪問台灣，身體狀況應該沒有問題。

現場也有人指出，過去幾年間民間團體希望達賴喇嘛訪台，怕政府為難都會透過高層先去詢問，但都得到不方便的回應，所以沒有提出申請，因此才會沒有申請案，西藏連線會長林昶佐是否願意在疫情趨緩之後，由國會提出邀請。林昶佐提到，達賴喇嘛一直希望適應宗教團體邀請，以宗教領袖身分訪問。若達賴辦公室認為國會邀請合適，他很願意行動。

林昶佐說，他不是很清楚我國政府對「方便」時機的定義，但若由民間提出邀請，應該沒有官方核准不核准、是否方便的問題，他認為評估局勢何時方便真的是想太多，既然外交部與達賴喇嘛溝通管道暢通，可以更開放，達賴喇嘛誠意也很清楚，應讓民間促成此事。